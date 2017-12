Temný pán Overlord sa vracia

23. feb 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Temný pán za pomoci svojich verných služobníkov riešil rôzne prípady a ľuďom pomáhal. Tvrdohlavý a lakomý panovník. Nenažraní hobiti. Elfovia opojení alkoholom. Jednoducho bolo treba získať pod svoje pekelné palce krajinu a prostý ľud sa radšej zaviaže zlu, od ktorého vie, čo má čakať, než okatému dobru. Sociálne cítiaci to nepochopia, ale my vieme, koľká bije. To bol Overlord a zároveň ohromná zábava, pretože ste mohli meniť zamestnanie goblinov, zadávať im príkazy, takže sa z akcie stala nenápadne stratégia. Pokračovanie pomenované jednoducho Overlord 2 sa ponesie v rovnakom duchu, len sa vylepší to a tamto. Podľa prvého videa nás znovu čakajú orgie.

Zdroj: Gametrailers