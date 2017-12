Uwe Boll získal cez víkend filmové ocenenie

23. feb 2009 o 15:00 Ján Kordoš

A Uwe Boll, nepoučiteľný to prznič hier, podľa ktorých točí filmy, vyhral. Len škoda, že išlo o tzv. „Antioscarov“, Zlatú malinu za najhoršie filmy, herecké vystúpenie, réžiu a podobne.

Uwe Boll, metla zábavných akčných filmov a guru stupídneho braku získal Malinu za najhoršieho režiséra. Nie, že by boli Uweho filmy tak zlé, že ich nik nepozerá, ono sú zlé až tak, že si ich pozrie každý a paradoxne sa na nich baví. Najhoršie však na tom je, že Uwe Boll to myslí vážne a považuje svoje filmy za vynikajúce – buď si z nás robí srandu alebo má problémy so sebareflexiou.

Ocenenie za jeho „celoživotný prínos“ do filmového priemyslu ho taktiež neminulo. Celkovo mal Uwe v hre 5 nominácií za tri filmy: Postal, Dungeon Siege a Tunnel Rats. Aspoň z niečoho zapršalo. Na druhú stranu len prevádza na plátno skutočne to, čo sa deje v hre. Lenže ako dobre vieme, týmto spôsobom to proste nefunguje a filmy si žiadajú iný prístup, než hry.

Uwe by sa možno uchytil ako režisér akčnej hry (nepokúšajme diabla), vo filmoch mu to však príliš nejde. Na druhú stranu sa môže potešiť charakteristikou "nemecká odpoveď na Eda Wooda".

Zdroj:Kotaku