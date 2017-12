Bluetooth bude aj v televízoroch a kamerách

Postarať sa má o to štandard Bluetooth 3.0, ktorý by mal byť ratifikovaný už koncom tohto roka. Znamená to, že bezdrôtová komunikácia s perifériami a okolím sa objaví aj tam, kde bola doposiaľ nedostupná.

23. feb 2009 o 13:58 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 10 0 Bariérou bola doposiaľ vysoká spotreba, alebo príliš pomalý prenos dát. Inovovaná verzia štandardu počíta už nielen s komunikáciou v malom, ale i vo veľkom. Znamená to, že už nepôjde iba o obsluhu jednoduchých periférií, synchronizáciu dát a prenos zvuku, ale aj o streamovanie veľkých objemov informácií s priepustnosťou 100 megabitov. Najviac sa hovorí o tom, že si s kamerou sadnete do svojej pohovky, zapnete ňou na diaľku televízny prijímač a pozriete si, čo ste natočili. Zaujímavý projekt ohlásila firma Boradcom, ktorá sa špecializuje na výrobu komunikačných čipov. V budúcom roku ponúkne hybrid, ktorý si poradí so štandardmi WiFi, Bluetooh, Wimax a špeciálnou technológiou pokryje aj FM pásmo.