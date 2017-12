NASA potvrdila plány na vlastnú hru

23. feb 2009 o 12:25 Ján Kordoš

Podobne ako napríklad America´s Army, aj tento projekt pre NASA bude určený pre multiplayer, veď na ňom robia rovnakí vývojári - Virtual Heroes. Paralelu medzi náborom vojakov do americkej armády podľa výsledkov hrania v realistickom simulátore a Astronaut: Moon, Mars and Beyond (projektom od NASA) môžeme s privretými očami hľadať, avšak neveríme, že by sa NASA zaujímala o nových adeptov na vyslanie do vesmíru práve výberom z hry.

Astronaut bude už podľa predošlých informácií bežať na Unreal Engine 3 a hráča postaví čelom k rôznym krízovým situáciám, ktoré môžu nastať. Už z názvu hry – alebo skôr simulátoru – je zrejmé, na ktoré povrchy planét sa určite pozrieme. Žiadne strieľanie votrelcov nečakajte, edukatívny charakter tohto projektu má veľkú šancu zaujať.

Rozhodne ide o počin, ktorý si zaslúži pozornosť už len preto, že sa aj známe organizácia snažia prostredníctvom zábavného priemyslu získať pozornosť. Áno a škola hrou – určite sa toho dozviete viac ako na nudnej prednáške.

Zdroj: GamesIndustry, Eurogamer