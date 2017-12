Vyskúšajte si Quake Live

23. feb 2009 o 11:45 Ján Kordoš

Tak napríklad si budete môcť vyskúšať hru sami – zajtra (24.februára) sa totiž spúšťa otvorené testovanie, a preto pozorne sledujte oficiálnu stránku hry. Pre poriadok len dodáme, že Quake Live je vlastne tretím dielom (Quake 3 Arena) spustiteľným v internetovom prehliadači. Chýbať nebude ani more štatistík. Ak sa pýtate, na čom vlastne výrobcovia týchto hier zarábajú, vedzte, že zadarmo to určite nerobia. Systém mikrotransakcií, za ktoré si zakúpite bonusový obsah alebo reklamy umiestnené formou banerov popri okne s hrou, prípadne (a veríme, že týmto smerom to nepôjde, prípadne čo najmenej agresívne) priamo v nej.

Battlefield: Heroes si už mali možnosť niektorí šťastlivci vyskúšať, teraz je rada na Quake Live.

Zdroj: Kotaku