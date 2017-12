Google: jedno hľadanie, tisíc serverov v pozore

Ak odošlete internetovému vyhľadávaču Google akékoľvek slovo pre vyhľadanie, serverový systém spotrebuje v čase hľadania toľko strojových hodín, koľko dokáže ponúknuť v rovnakom čase tisícka stolových počítačov.

23. feb 2009 o 8:20 Milan Gigel, (mg)

Znamená to, že ak by vaša požiadavka bola riešená obyčajným stolovým PC, strávil by pri hľadaní dát tisícnásobne dlhší čas, ako ste zvyknutí.

Hľadanie včera a dnes

Vedeli ste o tom, že priemerná doba vyhľadávania sa v priebehu posledných desiatich rokov skrátila na jednu pätinu? Aj keď objem dát narastá a používatelia sú čoraz náročnejší, doby hľadania sa skracujú.

To všetko vďaka meniacej sa architektúre. Kým ešte pred časom sa na každom vyhľadávaní podieľalo 12 serverov, v súčasnosti ich spolupracuje celá tisícka. Tá pracuje s veľkým obrazom dát vo svojej operačnej pamäti, aby dokázala čo najrýchlejšie obslúžiť každého internetistu.