Ako pohľadať zmazané súbory?

Existujú desiatky softvérov, ktoré to spravia bezchybne, mnohé z nich sú však neprehľadné a náročné na obsluhu. Novinkou je nástroj s názvom DiskDigger. Spozná nielen to, či sa na disku nejaké fragmenty súborov nachádzajú, ale aj to, či ide o dokumenty, č

23. feb 2009 o 8:06 Milan Gigel, (mg)

fotografie. Výhodou je, že nevyžaduje inštaláciu a sami si zvolíte, aký druh súborov má hľadať. Ak ste omylom zmazali archív fotografií, alebo vám z koša vypadli elektronické faktúry, máte šancu, že ich zachránite. Zaujímavosťou je, že pri hľadaní obrázkov zistíte aj to, na akých stránkach ste pred nedávnom surfovali. Keďže prehliadač obnovuje obsah svojej vyrovnávacej pamäte, staršie objekty musia preč. Čo tak prevetrať počítač svojim deťom? Archív so softvérom nájdete na adrese http://dmitrybrant.com/diskdigger