Menší a najmenší

Americkí vedci dosiahli významný pokrok pri miniaturizácii technológií.

23. feb 2009





BRATISLAVA. Dvom americkým vedeckým tímom sa podarilo vytvoriť nové materiály, ktoré by mohli byť v budúcnosti základom menšej, rýchlejšej a silnejšej elektroniky. Jeden z tímov skonštruoval miniatúrny tranzistor s veľkosťou drobných silikónových čipov, kým ďalší kolektív odborníkov vytvoril materiál schopný uschovať údaje s veľkosťou 250 DVD nosičov na ploche mince.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Science by rozvíjajúce sa nanotechnológie mohli pomôcť k vytvoreniu miniatúrnych, silných a ľahkých materiálov, lepšej kozmetiky, či dokonca chutnejšieho jedla. „Predviedli sme, že dokážeme vytvoriť technológie menšie, než sú tie existujúce,“ uviedol vedec Jeremy Levy z University of Pittsburgh. „Tranzistor, ktorý sme skonštruovali, je nepochybne najmenší, aký kedy existoval. Podobný materiál možno používať aj pri výrobe tranzistorov s veľkosťou atómov,“ dodal.

S podobným materiálom pracoval aj tím pod vedením Thomasa Russella z University Of Massachusetts. „Vyriešili sme viaceré problémy a naozaj to funguje. Pri hustote vytvoreného materiálu môžeme hovoriť o ukladaní dát, na ktoré by sme potrebovali 250 DVD nosičov.“