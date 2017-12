Obedná pauza: premostite

Vo Wooden Path je vašou úlohou postaviť medzi dvoma brehmi rieky poriadny drevený most. Sťažovať vám to bude množstvo prekážok a blokov, ktoré sa vám stále budú pchať do cesty.

23. feb 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Wooden Path je vašou úlohou postaviť medzi dvoma brehmi rieky jeden poriadny drevený most. Sťažovať vám to bude množstvo prekážok a blokov, ktoré sa vám stále budú pchať do cesty. Ak máte podobné logické "posúvacie" hry radi, vystačíte si s Wooden Path naozaj dlho, level je tu viac než dosť.

Ovládanie:

Myš - Drag and Drop.



Jednotlivé bloky majú takéto vlastnosti:

Hnedé - treba z nich vytvoriť súvislý prechod cez rieku,

(Tmavohnedé - sa nedajú pohnúť),

Zelené - iba zavadzajú,

Žlté s hviezdičkami - ak ich všetky spojíte, zmiznú,

Teleportovacie - prekvapivo teleportujú,

Čierne - začarované, zmiznú, ak tými hnedými prepojíte všetky magické brány. Dnešnú Obednú pauzu vám odporučila Veronika Pizano. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.

Náš dnešný tip Inca Ball .

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk Náš dnešný tip Pusti sa do odvážneho hľadania pokladov starodávnej civilizácie s úžasnými arkádovými rébusmi, nablýskanou grafikou, 60-timi náročnými úrovňami a množstvom bonusov. Dokonči hru a dostaneš vynikajúcu odmenu, ktorá sa ti hodí, aj keď nehráš.