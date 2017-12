Štart raketoplánu Discovery odložili už po štvrtý raz

21. feb 2009 o 15:02 SITA

WASHINGTON. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) už po štvrtý raz odložil štart raketoplánu Discovery.

Zástupcovia NASA sa rozhodli štart presunúť na neurčito po piatkovom 13-hodinovom stretnutí v Kennedyho vesmírnom centre na Floride. Na ňom sa uzniesli, že je potrebné absolvovať ďalšie testy prietoku palivového ventilu, s ktorým boli problémy aj v minulosti. Raketoplán Discovery mal už štyri naplánované štarty - 12.,19., 22. a 27. januára 2009.

Najbližším nepotvrdeným termínom by mal byť 6. apríl. "Chceme si byť naozaj istí, že je všetko v poriadku a že sme na let pripravení v každom smere," uviedol jeden z predstaviteľov NASA Bill Gersteinmaier. "Už v stredu by sme mohli definitívne poznať dátum ďalšieho naplánovaného štartu," dodal.

Na palube raketoplánu bude sedem astronautov, ktorí budú pokračovať v prestavbe Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Na stanicu prepravia časť nosiča pravého boku lode. Nosič S6, ktorý sa skladá z veľkých solárnych panelov, "dokončí kostru stanice a zabezpečí štvrtinu celkovej energie potrebnej na život šesťčlennej posádky," uviedla NASA. Úpravy ISS majú byť hotové v roku 2010.