Bella letel do kozmu pred desiatimi rokmi. Ďalšieho kozmonauta tak skoro mať nebudeme

Prvý a doposiaľ jediný slovenský kozmonaut Ivan Bella vyštartoval do kozmu presne pred desiatimi rokmi. Slovenská armáda neplánuje vyslať do kozmu ďalšieho človeka, keďže sa venuje prioritne iným úlohám.

20. feb 2009 o 19:14 čtk, tasr, sita

BRATISLAVA. Prvý a doposiaľ jediný slovenský kozmonaut Ivan Bella verí, že život môže existovať nielen na Zemi, ale aj inde vo vesmíre. Bella vyštartoval do kozmu presne pred desiatimi rokmi.

V piatok prezradil, že po návrate z kozmickej misie už žiadne lietadlo nepilotoval.

"Nie je vylúčené, že niekde v hĺbke vesmíru je podobná slnečná sústava, kde mohli taktiež vzniknúť podmienky pre život," povedal Bella. "O tom, na akom stupni vývoja je tento život, či je to vo forme ešte len buniek, ako bol u nás pred niekoľkými miliardami rokov, alebo či je to vo forme podstatne vyššej inteligencie, než na akej úrovni sme my, to je diskutabilné," dodal.

Úsilie viacerých kozmických programov vo svete sa v súčasnosti zameriava práve na zistenie toho, či mohli alebo môžu existovať priaznivé podmienky pre život aj niekde inde ako na Zemi.

Posádka v zložení ruský veliteľ Viktor Afanasjev (vstrede),

francúzsky kozmonaut Jean-Pierre Heignere (vľavo) a Slovák Ivan Bella (vpravo) na Bajkonure.

FOTO - REUTERS

Bella vyrazil do vesmíru 20. februára 1999 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane na palube kozmickej lode Sojuz-TM, na Zem sa vrátil 28. februára. Najnáročnejšie boli podľa Bellu prvé dni, keď sa musel prispôsobiť podmienkam bezváhového stavu a zároveň musel plniť zadané úlohy. Armádu neopustil doteraz, v súčasnosti šéfuje veliteľstvu posádky Bratislava. Za sebou má aj pôsobenie v diplomatických službách či na ministerstve obrany.

Bella pripomenul, že skúmanie kozmu sa u nás začalo už v ére Československa programom Interkozmos a letom Vladimíra Remeka. Ten bol úplne prvým kozmonautom z inej krajiny ako USA a vtedajšieho ZSSR a otvoril tak dvere ostatným, vrátane Bellu. Výskum kozmu na Slovensku pokračuje dodnes. Naši vedci sa podieľali na technickom zariadení, ktoré pri poslednom lete na Mars skúmalo povrch tejto planéty a hľadalo stopy po vode.

"V súčasnosti prebiehajú rokovania s Európskou kozmickou agentúrou o stupni a úrovni začlenenia Slovenska do jej programov a o forme partnerstva," povedal kozmonaut Bella a dodal, že v najbližších dňoch by mali byť známe výsledky rozhovorov.

Aj keď Bella nepovažuje lietanie za povolanie, ale "nevyliečiteľnú chorobu", po skončení vesmírneho letu sa už do kokpitu lietadla viac aktívne pre veľké pracovné zaťaženie neposadil. "Lietať na vojenských bojových lietadlách, na stíhačkách alebo stíhacích bombardéroch si vyžaduje maximálne úsilie, sústredenie 125 percent. To sa nedá robiť tak, že človek raz za čas príde na letisko a prevezie sa," vysvetlil. Od januára 2001 sa nechal preto vyradiť z letového personálu.

Kozmonaut nevedel jednoznačne povedať, či by si chcel ešte vyskúšať výpravu do vesmíru. "Keby išlo o absolvovanie samotnej tej náročnej prípravy a kozmického letu, určite by som neváhal ani sekundu," povedal.

Možnosť letieť by však už pravdepodobne prenechal niekomu inému. "Keby sa takáto možnosť vyskytla určite by som chcel byť v tíme, či už ako náhradník alebo poradca, aby som mohol odovzdať svoje skúsenosti aj iným," vyjadril sa pre TASR.

To, čo nasledovalo po návrate, bolo podľa jeho slov oveľa náročnejšie ako celá príprava a let. "Byť jedinýmje príjemné, ale na druhej strane to kladie veľké nároky na čas," vysvetlil. Mediálnu štafetu plnú besied, prednášok a interview by teda bez váhania odovzdal niekomu ďalšiemu, aby mohol opäť začať žiť ako "normálny človek".

Náčelník generálneho štábu Ľubomír Bulík však dnes potvrdil, že slovenská armáda neplánuje vyslať do kozmu ďalšieho človeka, keďže sa venuje prioritne iným úlohám.

Podľa Bulíka je let kozmonauta do vesmíru vždy otázkou priorít. "Keď bude vôľa a politická priorita, aby sa v budúcnosti vyslal kozmonaut, tak určite sa nájdu aj finančné prostriedky na to, aby sa takáto priorita zrealizovala. Dnes ale hovorím sám za seba a za OS SR, že tou prioritou je seriózne plniť medzinárodné záväzky, plniť úlohy, ktoré nám vyplývajú zo zákonov," zdôraznil.

Ako sa ďalej vyjadril, Bellova cesta do vesmíru by mohla byť pozitívnym príkladom pre mnohých ľudí. "Na tomto príklade možno vidieť, že keď sa chce, keď sa postaví cieľ a človek za ním chce ísť, tak ciele sa dajú realizovať."