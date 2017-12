Sins of Solar Empire - vesmírna stratégia pre všetkých

Keďže ste priaznivo reagovali na poukazovanie na zľavnené, staršie tituly, ktoré je u nás možné dostať v rôznych edíciách, pozrieme sa tentoraz na zúbok hre, ktorá vybočuje z obľúbeného žánru akčných hier, no zároveň patrí k nenápadným žrútom času. Vesmír

21. feb 2009 o 12:05 Ján Kordoš

Vývojári z Ironclad Games podporovaní úspešným Stardockom pripravili pokrm, ktorý vás nenúti zadávať žiadne CD kľúče, registrovať si hru alebo potvrdzovať originálnu kópiu prostredníctvom internetu. Prvý klad je teda zrejmý: proti pirátom bojuje Sins of Solar Empire nie obmedzeniami kupujúcich, ale absenciou akejkoľvek protipirátskej ochrany. Druhé – a rozhodne nezanedbateľné – plus je v českej lokalizácii. Distribútor TopCD ako väčšinu svojich hier aj Sins of Solar Empire lokalizoval (aj vrátane dabingu, aj keď hovoreného slova tu je minimum), takže sa v nej nestratí ani anglickým jazykom nepoznačený hráč. No a na záver: hoci je Sins of Solar Empire mylne v niektorých recenziách označovaná ako 4X stratégia (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate – čiže preskúmaj, rozširuj, vyťaž a vyhlaď), nie je to celkom pravda. Na rozdiel od iných vesmírnych stratégií nie je Sins of Solar Empire ťahovou stratégiou. Odohráva sa v reálnom čase s možnosťou pozastavenia a vydania príkazov.



Formulka ťahovým stratégií dnes nie je príliš v kurze, hoc je to obrovská škoda. Pretvorenie tohto žánru do reálneho času je obrovským rizikom, no v Ironclad pochopili, že ak chcú zaujať, musia upustiť od niektorých hardcore prvkov a spraviť hru akčnejšou, prístupnejšou. Preto môžeme hovoriť o typickej akčnej stratégií. Dokonca v dvoch rozmeroch a podľa obrázkov to ani nepoznáte. Trojrozmerný vesmír je síce minimálne vizuálne príťažlivý, avšak orientácie v ňom a samotné ovládanie patrí medzi náročnejšie, často aj chaotické. Všetci pripravení na zaujímavé vesmírne dobrodružstvo?

Úvodné intro navnadí, síce je už tradične otrepané. Celkovo tri frakcie sa stretli na jednom vesmírnom piesočku a za koho sa rozhodnete robiť bábovky, je len na vás. Jeden z mála záporov hry vás zasiahne hneď na začiatku: nech je úvodný príbeh podaný akokoľvek, kampaň v Sins of Solar Empire nenájdete. Miesto toho dostanete na výber z množstva pripravených máp, prípadne si vytvoríte svoju vlastnú. Rozdelenie jednotlivých úrovní do troch možností dostatočne definuje dĺžku expandovania vo vesmíre. Malé mapy pozostávajú z jednej sústavy planét, ďalšie rozširujú rozlohu do gigantických rozmerov na niekoľko desiatok planét, pričom ich celkový počet sa môže prehupnúť cez stovku proti množstvu nepriateľov. Nič to však nemení na tom, že mapy nie sú zviazané žiadnym príbehom. Pre niekoho zápor, pre iného nič odradzujúce, no pri spomienke na chytľavú zápletku Homeworldu (a pokračovania) sa nedá nepovzdychnúť.

Zvolíte si teda mapu, určíte počet protivníkov, nadefinujete si ich umelú inteligenciu, jednoducho si upravíte všetko, čo uznáte za vhodné a ocitáte sa nad vašou domovskou planétou. Tu na vás čaká klasické stavanie gigantických komplexov na orbite planéty, vytváranie jednotiek, diplomacia, expanzia do cudzích systémov, zber surovín, vylepšovanie planéty, vývojový strom s novými technológiami, vynálezmi a sociálnymi zriadeniami - a samozrejme aj boj. Množstvo tlačidiel vás nesmie odradiť, na ktoré každé slúži, prídete v tutoriáli, ktorý je síce pomerne nudný, no vysvetlí základy. Nemusíte po ňom však siahať, pokým máte aspoň základné skúsenosti s podobnými hrami, všetko pochopíte priamo pri hraní. Medzi najlepšie vlastnosti užívateľského rozhrania patrí prehľadný sumár všetkého, čo máte k dispozícii na planétach vo všetkých systémoch. Vidíte vesmírne lode, postavené komplexy na orbite a príkazy vydávate bez cestovania na dotyčné miesto.

Nové „budovy“ vo vesmíre staviate tradičným systémom. Mám suroviny, mám na to miesto, mám to vynájdete, tak si pekne nad planétou postavím nový satelit. Od hangárov pre vesmírne lode, cez vysielacie stanice až po obranné systémy. To, čo vyzerá jednoducho na papieri, však reálne tak prosté byť nemusí. Suroviny sú chvalabohu len tri a nik vás nemorduje vymyslenými desiatkami špeciálnych diamantov a chemických zlúčenín. Financie získavate zo samotných planét formou daní od obyvateľov. Preto sa oplatí spríjemniť im život na nich, nechať im postaviť (za nekresťanský poplatok) nejaký ten bonus, postaviť ďalšiu ubikáciu a podobne. Viac ľudí, viac kreditov. Ostatné dva zdroje surovín nájdete na asteroidoch, ktoré sa vyskytujú v každom systéme a sú nevyčerpateľné, rozhodujúca je rýchlosť a efektívnosť ťažby. Železo a diamanty budete potrebovať k väčšine budovaných komplexov a lodí, niekedy ich musíte investovať aj pri výskume. Konkrétne teda postavíte ťažobnú stanicu na vybranom asteroide a už vám na účet pribúda zvolená komodita. Ak sa vám niektorej suroviny nebude dostávať, dá sa využiť čierny trh - za draho kupujete, lacno predávate, a to si potom dobre rozmyslíte, či radšej nepočkáte na vlastnú ťažbu.

Nezabudnite, že nič nemusíte riešiť klikaním na konkrétne jednotky, majúce v popise práce napríklad výstavbu zberu surovín. Pri výbere planéty jednoducho vyberiete novú ťažobnú stanicu a hra sa už sama postará, aby ju tam vesmírna loď dopravila, postavila a konto suroviny utešene rástlo. Efektívne a prehľadné. Počet postaviteľných budov je v okolí každej planéty obmedzený a hoci môžete rozsah zvýšiť, nikdy sa vám nepodarí postaviť úplne všetko. Nie je to žiadny výrazný problém, pretože v jednom systéme sa poflakovať dlho nebudete. Z prozaického dôvodu: nečakaná, nepriateľská návšteva vás donúti nielen sa brániť, ale aj expandovať.

Vesmírne lode môžeme rozdeliť na tri skupiny: klasické vesmírne stíhače a bombardéry, krížniky a obrovské vlajkové lode. Malý kus šrotu flusajúci laser samozrejme takmer nič nestojí, v boji toho ale ani mnoho neustojí. Vylepšenia lodí (krížniky a veľké lode majú aj sekundárne útoky, ktoré môžete automaticky zakázať, takže na ich aplikovanie v praxi čakajú na váš povel - zvyčajne však používajú bonusy s rozvahou) si musíte kupovať rovnako ako plány na tvorbu nových lodí. Plavidlá jednotlivých strán sú vizuálne odlišné, čo do funkčnosti však o veľké obmeny nejde. Starcraftovské orgie sa teda nekonajú. Najhonosnejšie pôsobia práve vlajkové lode, ktoré budú pýchou vašej armády. Sú nielen gigantické, ale sa prejavujú aj počas boja obrovskou výdržou (pre ich zničenie im najprv musíte zničiť neustále dobíjajúci sa štít), ale aj letkami stíhačov či bombardérov na ich palube. Ich vytvorenie vás nič nestojí, sú súčasťou kolosu a ich počet záleží na úrovni danej lode. Tieto koráby získavajú skúsenosti, takže si časom pri postupe na ďalší level nielenže zakupujete nové vylepšenie (alebo zvýšite účinok už zakúpeného), ale napríklad pridáte aj letku stíhačov, ktoré operujú nezávislé od vašich príkazov (neovládate ich) a neúnavne pomáhajú.

Boje samotné sa odohrávajú v dvoch rozmeroch, čo už viete. Ich ovládanie je pomerne jednoduché, rozhoduje pestrosť lodí, pretože každá z nich má inak účinné zbrane. Ďalším kladom, výrazne prospievajúcim plynulej hrateľnosti, je aktívna umelá inteligencia. V mnohých prípadoch to v strategických tituloch býva tak, že pokým jednotkám nepoviete, aby vyrazili o niekoľko „metrov“ ďalej, pretože na opačnej strane „základne“ posiela nepriateľ bombové pozdravy na nechránené časti planéty, z miesta sa nepohnú. V Sins of Solar Empire nečakajú na spasenie, ale reagujú na základe toho, čo sa deje v blízkosti danej planéty. Stačí teda početnú armádu len vyslať do nového systému a oni sa už efektívne postarajú o dobiedzajúceho nepriateľa. Žiadne klikacie orgie, žiadne nadávanie na komplikované príkazy každej jednotke zvlášť. Funguje a ak predsa len chcete aby časť flotily útočila na iný cieľ, nie je problémom hru pauznúť a vydať vlastné príkazy.

Všetko ide ako po masle, bavíte sa niekoľko hodín, odhaľujete nové systémy (skokom k iným hviezdam, medzi planétami nie je nič, sú pospájané skokovými dráhami), avšak nie je všetko tak úžasné, ako sa na prvý pohľad javí. Veľmi obmedzujúcim sa nám zdal technologický strom. Nie je až tak košatý, ako by byť mohol. Isteže, všetky vylepšenia sú efektívne, no keďže ako správni stratégovia sa budete snažiť mať čo najlepšie „vynálezy“ čo najskôr, zistíte, že už máte všetko odhalené a k cieľu úrovne sa následne posúvate monotónne, pretože pred sebou máte ešte polovicu neobjaveného vesmíru. Hlavnou úlohou býva prosté „znič nepriateľa“, takže v kombinácii s absenciou kampane je priebeh všetkých máp totožný. Sins of Solar Empire na túto chybu síce mierne dopláca, avšak kvalitu hry to nedevalvuje a nerobí z nej nudný titul. Najlepšie je vhodné odhadnúť dávkovanie hry. Keďže tá najmenšia mapa vám zaberie pekných 5-6 hodín hrania, ide o vynikajúce spríjemnenie nedeľného odpoludnia. Relax ako vyšitý a celý týždeň po hre nemusíte ani siahnuť. Svoju dávku vesmírnej expanzie si môžete dopriať o týždeň. V prípade rozsiahlejších máp sa samotná doba hrania aj pri celodennom podmaňovaní si nekonečného vesmíru pretiahne na týždne.

Technické spracovanie je dostačujúce. Takmer rok z pohľadu grafických kvalít je na hre vidieť, no neznamená to, že by sa nedalo na čo pozerať. Kompromis medzi mierou grafických detailov a hardvérovou náročnosťou si určujete sami a je vidieť, že hra bola koncipovaná pre široké spektrum hráčov. I pre tých so slabšími strojmi. Zvuková vložka patrí medzi nezabudnuteľné momenty. Hudba znie neustále a pokým ste fanúšikmi sci-fi, budete z orchestrálneho soundtracku skutočne unesení. Melódie sa vhodne striedajú, pri objavovaní vsádzajú na tajomné tóny, pri boji je cítiť adrenalín. Ak vytočíte hlasitosť smerom doprava a priblížite sa do epicentra boja, ohluchnete. Paľba z rôznych druhov zbraní vytvára ohromnú atmosféru a keďže môžete mať jednotiek pomerne vysoké množstvo, stret stovky plavidiel vyrazí dych.

Sins of Solar Empire je teda jasná voľba. Nielen pre skúsených stratégov, ale aj pre občasných hráčov, ktorí sa nesmú zľaknúť na začiatku rozhrania s mnohými tlačidlami. Všetko ovládate intuitívne, jednoducho a bez časovej tiesne sa presúvate z planéty na planétu. Koliečkom na myši odzoomujete od planéty, kliknete na iné miesto, behom sekundy ste na orbite. Práve interaface a jednoduché princípy robia zo Sins of Solar Empire hrateľnú záležitosť. Ostrieľaným stratégom sa síce môže javiť neskoršia monotónnosť ako obmedzujúca. Taktiež tomu nepomôže absencia príbehovej kampane. To je tienistá stránka Sins of Solar Empire, avšak na druhú stranu sa pri hraní budete baviť. Jedno ovládnutie vesmíre v nedeľu poobede vám to vynahradí a neskôr sa pristihnete pri tom, že sa na ďalší záver víkendu tešíte. Odporúčame teda k sobotnému nákupu v hypermarkete prihodiť do košíka aj Sins of Solar Empire. Je to kompletne v češtine, je to lacné, je to zábavné. Už totiž prešla pomerne dlhá doba odkedy sme si užívali Homeworld, Master of Orion, Fragile Allegiance, Imperium Galactica alebo Stars! - a je to tu znovu.