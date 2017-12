Druhý vývojársky tím zložený z bývalého Ensemble o sebe dáva vedieť

20. feb 2009 o 13:50 Ján Kordoš

Druhý tím o sebe nedával vedieť, no teraz už vieme, že skupina 35 bývalých zametnancov Ensemble sa rozhodla v Dallase založiť vývojársky tím Bonfire Studios. Do čela sa postavil David Rippy, ktorý v Ensemble zastával post producenta a vopred upozorňuje hráčov, že sa nemusia obávať rozloženia síl vývojárov medzi dve spoločnosti. Podľa Rippyho bolo totiž Ensemble jedno z mála herných štúdií zložené z množstva talentovaných tvorcov, ktorí po rozdelení nepoľavia v kvalite svojich hier. Prvý projekt zatiaľ oficiálne oznámený nebol, zmeniť by sa to malo v priebehu niekoľkých mesiacov.

Zdroj: Shacknews