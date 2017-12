Cenzúra v európskej verzii Grand Theft Auta 4

20. feb 2009 o 11:35 Ján Kordoš

Úpravy sa totiž týkajú hlavne násilných scén. Miera objemu krvi po zásahoch výrazne poklesla, pri mŕtvolách neostávali červené kaluže a kamera sa nedala nastaviť tak, aby bolo možné pozerať nežnému pohlaviu pod sukne. Síce nám to príliš nevadí a tieto zmeny neohrozia hrateľnosť samotnú, keďže o tom Rockstar neinformoval a cenzuroval projekt s ratingom 18+, príde nám to z jeho strany maximálne neférové.

Grand Theft Auto 4 je totiž určené výhradne dospelým hráčom a mali byť s týmto obmedzením oboznámení. Hráči, ktorí neuvažujú o prídavku The Lost and Damned sa nemajú čoho obávať, týka sa to len updatu po nainštalovaní tohto bonusového príbehu. Aký je váš názor na cenzúru „dospelých“ hier. Je to skutočne potrebné, keď je hra primárne určená výhradne dospelým hráčom a deťom by sa nemala dostať do rúk?

Zdroj: Kotaku