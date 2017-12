Ako zmenšiť archív súborov?

Najjednoduchšie pomocou komprimačných softvérov. Pomocou rôznych algoritmov zbalia súbory do jediného archívu, ktorý je menší a pripravený pre zálohovanie či prenosy. Ktorý používate vy?

20. feb 2009 o 15:10 (mnk, mg)

7-Zip v4.65

7-Zip je open sourceový komprimačný nástroj s vysokým kompresným pomerom. Výborný kompresný pomer je zabezpečený napríklad použitím komprimačnej metódy LZMA. LZMA má vysoký kompresný pomer, vďaka ktorému je výsledný skomprimovaný súbor o 2 - 10% menší ako súbor komprimovaný PKZipom alebo WinZipom. Je konkurenciou známym komerčným programom ako je WinZip alebo WinRAR. 7-zip podporuje aj niekoľko ďalších archívnych a kompresných formátov. Pre dekomprimáciu Z, ZIP, RAR, CAB, ARJ, LZH, RPM, deb, GZIP, bzip2, TAR. Vytvárať je možné iba tieto archívy: 7z, ZIP, TAR, GZ, BZ2. Aplikácia 7-Zip ponúka okrem kompresie aj jednoduchého správcu súborov a jeho lokalizácia je vo viac ako 70 jazykoch.

WinRAR (SK) v3.80

WinRAR je multifunkčný integrovaný archivačný program pre Windows pracujúci s vlastným komprimačným formátom RAR a formátom ZIP (plná interná podpora). Program je k dispozícii v GUI aj konzolovej verzii. Vlastnosti WinRARu - vysoký komprimačný pomer v porovnaní s inými komprimačnými formátmi (ZIP, ARJ a LZH), - do 1 archívu typu RAR je možno archivovať 9 miliónov TB dát obsiahnutých prakticky v neobmedzenom počte súborov, - možnosť tvorby samorozbaľovacích archívov pre rôzne platformy, ktoré možno (v prípade registrovaných užívateľov) ďalej šíriť. Proces rozbaľovania je možné riadiť pomocou výkonného skriptového jazyka (dialóg s užívateľom, definovanie cieľového adresára, zistenie voľného miesta na cieľovom disku apod.), - interná podpora odbaľovania archívov vo formáte CAB, ARJ, LZH, ACE, UUE, TAR a GZ (popri plnej podpore vlastných formátov ZIP a RAR), - možnosť tvorby "solid" archívov, ktoré zlepšujú komprimačný pomer pri archivovaní veľkého množstva malých súborov rovnakého typu, - možnosť tvorby viaczväzkových archívov, vrátane samorozbaľovacích (prvý zväzok je typu EXE), - možnosť aplikácie redundantného kódovania umožňujúceho opravu archívu pri poškodení jeho časti, - možnosť definície najčastejších kombinácií komprimačných parametrov a ich uloženie/obnovenie prostredníctvom tzv. profilov a pod ...

ZipZag v1.80

ZipZag je veľmi silný komprimačný program, ktorý podporuje vyše 250 typov súborov: Archívy Windows/DOS (Zip, 7z, Ace, Arc, Arg, Arj, Asd, Bel, Bza, Cab, Czip, Dz, Ear, Gca, Gza, Imp, Jak, Jam, Jar, Lha, Lzh, Lzs, Rar, Rez, Spl, Sqx, War, Yz1, Zac, Zoo), MAC archívy (Bin, Cpt, Pit), Linux/Unix archívy (Bzip2, C, Cpio, Deb, Devpak, F, Gzip, Rpm, Shar, Slp, Tar, Tardist, Taz, Tbz, Tgz, Tpz, Txf, Tz, Tzb, Z, Zba), enkódované súbory (B64, Bhx, Bnh, Boo, Btoa, Enc, Hqx, Ish, Ntx, Uue, Xxe, Yenc), aplikačné archívy (Boe, Bol, Dwz, Dxstudio, Eba, Fwp, Gbm, Mar, Mbf, Pgz, Ppz, Sxc, Sxw, Xpi, Xsn, Zds), levely hier (Bfl, Bos, Crf, Gro, Hog, Mn3, Pak, Pk3, Vl2, Wad, X2e, Ztd), pluginy Total Commandera (Adf, Atr, Chm, D64, Dbx, Grp, Ha, Hdf, Img, Iso, Lzo, Lzx, Mbx, Mpq, Msi, Nrg, Pp, Ppm, Scl, Sff, Sis, Trd), skiny, témy a kolekcie (Bnskin, Bnsnd , Bsz, Cbr, Cbz, Co, Cpskin, Csc, Curexscheme, Curxptheme, Daf, Dps, Dxpack, Dxtheme, Fat, Grs, Hts, Hvd, Ice, Ip, Iptheme, Ipz, Logonxp, Mls, Mmz, Mp3skin, Mskin, Obpack, Pcf, Plq, Psz, Qsf, Qsk, Rjs, S, Sdtheme, Sgf, Skin, Skn, Sks, Smzip, Sqinterface, Ssz, Suite, Tsk, Upp, Vsk, Wal, Wb0, Wb1, Wba, Wbc, Wbp, Wbz, Wcs, Wmz, Wsk , Wsn, Wst, Wsw, Wsz, Xptheme, Yfs, Zsk). ZipZag si vie taktiež poradiť so samorozbalovacími súbormi: Zip Sfx, 7-Zip Sfx, Ace Sfx, Arj Sfx, Rar Sfx, Lha/Lzh Sfx and Sqx Sfx.

WinACE v2.69

WinACE nie je len program na pakovanie. S jeho výkonným komprimačným formátom ACE a vstavanou podporou komprimácie ostatnými programami akými sú napríklad ZIP alebo RAR, je WinACE jediný pakovací program, ktorý potrebujete. WinACE obsahuje podporu kompresie typu ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, JAVA JAR, dekomprimuje súbory ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, RAR, ARC, ARJ, GZip, TAR, ZOO, JAR, vytváranie mnohonásobných archívov pre ACE, ZIP, CAB, samorozbaľovanie archívov (SFX) pre ACE a ZIP, podporu ochrany heslom, kontrola integrity ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, RAR, ARC, ARJ, GZip, TAR, ZOO, JAR archívov, možnosť opravovania poškodených ACE a ZIP archívov, autentické overovanie ACE archívov, umožňuje pridávať poznámky vo formáte HTML, ANSI alebo ASCII pre ACE a ZIP archívy, plná podpora príkazového riadku (kompatibilná s DOS ACE), detailné informácie pre všetky typy archívov, rýchle prezeranie grafických súborov, Word dokumentov, HTML stránok a ASCII súborov, plnú drag & drop podporu, menežér súborov (kopírovanie, prenášanie a vymazávanie súborov alebo adresárov), optimalizáciu existujúcich archívov, prístup do archívov cez Windows Explorer, a mnoho ďalších ...

PowerArchiver 2007 (CZ) v11.03

PowerArchiver je program obsahujúci komplexné prostredie pre prácu s archívmi, ponúka vytváranie, pridávanie, rozbaľovanie, mazanie a prehliadanie rôznych typov archívnych súborov. Aplikácia dokáže pracovať s archívnymi súbormi typu ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH, RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, BZIP2, XXE a UUE. Sama je schopná vytvárať archívy vo formátoch ZIP, RAR, ARJ, LHA a BH, a samozrejme aj EXE súbory. Medzi ďalšie funkcie patrí oprava poškodených ZIP archívoch, možnosť automatických záloh, viacsúborových archívov a podpora dávkového spracovania. Zaujímavá funkcia je taktiež možnosť konvertovania medzi jednotlivými kompresnými formátmi. Užívateľské prostredie je pomerne prehľadné, intuitívne a aj bez predchádzajúcich skúseností sa dá začať s programom okamžite pracovať. Ak však dávate prednosť naštudovaniu niektorých základných operácií, je k dispozícii detailná nápoveda – spolu so súborom často kladených otázok a odpovedí. Vlastná kompresia a dekompresia v prostredí tejto aplikácie je naozaj jednoduchá a vo väčšine prípadov nevyžaduje žiadne zvláštne nastavenia. Pri kompresii si zvolíte vytvorenie alebo otvorenie archívu, do ktorého chcete pridať naslednovne označené súbory alebo adresáre, a typ archívu, ktorý chcete použiť (ZIP, RAR, ARJ, LHA alebo BH), a počkáte, kým sa archívne súbory vytvoria. Potom máte ešte možnosť jednotlivé súbory z archívu napríklad zmazať alebo premenovať. Zoznam súborov uložených v archíve sa da buď vytlačiť, alebo exportovať do formátu TXT, prípadne do formátu HTML. Dekompresia súborov je ešte jednoduchšia – po kliknutí na archívny súbor v ľubovolnom podporovanom formáte sa spustí PowerArchiver automaticky, ktorý zobrazí súbory uložené v archíve. Po kliknutí na ikonu "Rozbaliť" v lište je možné v dialogovom okne zvoliť cestu, kam a ktoré súbory z archií chcete uložiť, poprípade či sa majú rozbaliť aj cesty a prípadne prepísať staršie existujúce súbory.

WinZIP v12.0 Build 8252

WinZip je celosvetovo používaný softvér na komprimáciu a dekomprimáciu súborov. Výborne urobený vzhľad programu vám umožňuje pakovat a depakovať súbory pomocou drag & drop veľmi jednoducho. Asociovaním podporovaných typov súborov, sa vám WinZip vždy otvorí automaticky. Program sa integruje do kontextového menu Windows. Pre distribúciu archívov, WinZip poskytuje možnosť vytvárania samorozbaľovacích EXE súborov, bez nejakého externého programu. WinZip podporuje súbory typu ZIP, TAR, UUencode, XXencode, BinHex, MIME, a Unixové archívne súbory. LZH, ARC a ARJ súbory sú podporované externými programami. Pomocou týchto programov môžete jednoducho otvoriť a rozbaliť archívy. WinZip nepodporuje až toľko formátov archívov ako jeho 'kolegovia' WinRAR alebo WinACE. Napriek tomu je to najpoužívanejší komprimačný program na svete.

