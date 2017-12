Microsoft vytvoril zoznam stránok, ktoré majú problém s Explorerom. Je na ňom aj Microsoft.com

Microsoft sa pripravuje na vydanie ôsmej verzie svojho prehliadača. Internet Explorer by mal údajne prísť už v apríli.

20. feb 2009 o 1:40 Tomáš Ulej, (tu)

Jednou z najväčších zmien, ktoré má priniesť Internet Explorer 8 je jeho kompatibilita so štandardami. Má to však aj svoju tienistú stránku - Microsoft roky učil programátorov písať webové stránky tak, aby si rozumeli skôr s Internet Explorerom než so štandardami. A teraz sa v ňom zrazu môžu začať zobrazovať zle.

Microsoft vo svojom novom prehliadači našiel čiastočné riešenie - používateľom umožňuje použiť tzv. "Compatible view", funkciu, ktorá zobrazí stránku pomocou starších algoritmov.

Teraz vďaka betatesterom pridal zoznam populárnych stránok, ktoré sa im v Internet Exploreri zobrazujú zle. Nechýbajú v nich Yahoo, Wikipedia, no ani stránky Microsoftu - Microsoft.com a Live.com. Zoznam sa má rozrastať a uvedené stránky budú automaticky zobrazované v režime kompatibility.

Bude v tom zozname nakoniec celý internet? Dozvieme sa to vraj už v marci, na ktorého druhú polovicu je podľa posledných dohadov naplánované vydanie oficiálnej verzie Internet Explorer 8.