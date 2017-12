Mobil by mohol slúžiť ako prenosný lekár vo vrecku

Technológia mobilných telefónov by mohla zachraňovať životy. Vyhlásili to predstavitelia popredných výrobcov, distribútorov a operátorov mobilov na svetovom kongrese mobilnej techniky v španielskej Barcelone.

19. feb 2009 o 19:00 Marcel Pastír

Podľa nich by prenosné telefóny mohli slúžiť ako "vreckový lekár". "Keď vezmete do úvahy 2,2 miliardy mobilných telefónov a 305 miliónov počítačov v rozvojových krajinách, porovnáte si ich z iba 11 miliónmi nemocničných postelí, uvedomíte si, že práve mobily by mohli byť riešením otázok zdravotnej starostlivosti," uviedol riaditeľ stratégie britského mobilného operátora Vodafone Terry Kramer.

Telefóny by napríklad mohli ľuďom pripomínať, kedy užiť lieky, nechať sa zaočkovať alebo ísť na lekárske testy. Zdravotnícky personál by prostredníctvom mobilov mohol informovať verejnosť o prepuknutí epidémií a komunikovať s ťažko dostupnými pacientmi. V Spojených štátoch amerických už napríklad funguje služba Foodphone, prostredníctvom ktorej lekári, resp. nutricionisti, informujú zákazníkov o nutričnej hodnote jedla odfoteného mobilom.