SimBin žaluje vývojárov nového Need for Speed

19. feb 2009 o 12:05 Ján Kordoš

Už vieme, že séria Need for Speed sa najbližšie rozrastie hneď o tri projekty, no v záujme rozdielnosti jednotlivých verzií určené pre vyhranené publikum toto rozdrobenie na viac titulov berieme. Najzaujímavejšie vyzerá Need for Speed: Shift, ktoré chce zbaviť sériu nálepky arkádových pretekov a dať hráčom do rúk náročnejšie preteky s prvkami simulátoru. Hru sme vám predstavili, takže viete koľká bije.

Keďže na Need for Speed: Shift pracuje vývojárske štúdio Slightly Mad Studios, pozostávajúce z niekoľkých vývojárov podieľajúcich sa na hardcore simulátoroch GT Legends a GTR 2, propagujú to v rôznych prehláseniach, čo je bežným javom a hráč si tak môže vytvoriť obrázok o predošlej práci vývojárov a ich skúsenostiach. Tvorcovia GTR série a jej pridružených, švédski vývojári zo SimBinu, však od radosti neskáču a začali zvažovať žalobu na Slightly Mad Studios za nekorektné vyhlásenia.

Problematické sa ukázalo byť prehlásenie, že na novom Need for Speed pracujú ľudia, podieľajúci sa na dvoch spomínaných projektoch. Výkonný viceprezident SimBinu Magnus Ling totiž očakáva poškodenie svojej spoločnosti a tým pádom aj stratu záujmu o nové projekty a investície. Reakcia zo strany Slightly Mad Studios prišla takmer okamžite a riaditeľ vývojárskeho tímu, Ian Bell, sa k téme vyjadril. Považuje tieto reči od svojich bývalých kolegov za smutné a keďže viac než 25 pracovníkov v jeho spoločnosti sa podieľalo na spomínaných tituloch, nevidí jediný problém, prečo by tento fakt nemali uvádzať. Žeby finančná kríza nútila aj v hernom biznise používať žaloby na vytiahnutie potrebných peňazí na prežitie?

Zdroj: Shacknews, Joystiq