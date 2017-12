Hororový Dead Space sa chystá infikovať Nintendo Wii

19. feb 2009 o 11:30 Ján Kordoš

Tentoraz nebudeme ovládať Isaaca Clarke-a a snažiť sa zachrániť ho z pekla na vesmírnej lodi USG Ishimura, ale sa zhostíme ženskej hrdinky. Príbeh odohrávajúci sa pred pôvodnou hrou nás zavedie do kolónie Axis VII, kde sa to všetko začalo. Nákaza sa šíri rýchlo, nažive ostáva už len skupina ľudí, ktorí sa snažia utiecť z náruče smrti. Samozrejme začnú členovia postupne ubúdať, no všetko podriadia jedinému: záchrane vás, ženskej hrdinky, ktorá pozná liek na prepuknutú nákazu, robiacu z ľudí monštrá.

video //www.sme.sk/vp/8021/

Najväčšou zmenou je pohľad – ten sa presunul zo sledovania spoza pleca do očí hlavnej hrdinky a first person perspektíva dodáva hraniu a ovládaniu nový rozmer. Nintendo Wii zatiaľ trpí na nedostatok hardcore projektov, portfólio konzoly je zložené prevažne zo súborov minihier alebo jednoduchých projektov. Dead Space: Extraction by malo byť ojedinelým kúskom, ktorý ponúkne strašidelnú atmosféru a násilie.

Samotná hrateľnosť zostane rovnaká ako v prípade klasickej verzie Dead Space, maximálne pribudne niekoľko nových zbraní. Keďže hrdinka nie je ťažobný technik ako Isaac Clarke, je to vcelku logické. Viac toho zatiaľ nevieme, no rozhodne odporúčame pozrieť si síce krátky, ale atmosférou nasiaknutý trailer. A taká malá, utopistická myšlienka do budúcnosti: EA už Wii projekty prerábalo na PC platformu, možno to bude aj prípad Extraction.

Zdroj: Fileshack,Kotaku