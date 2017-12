Wheelman s Vin Dieselom prebral Ubisoft a vydá ho koncom marca

19. feb 2009 o 10:55 Ján Kordoš

Európsky predaj akčných pretekov s mnohými búračkami a streľbou je naplánovaný na 27. marca pre platformy PC, PS3 a X360. Zatiaľ síce tento projekt nový vydavateľ nestihol príliš spropagovať a vytvoriť masívnu reklamnú kampaň, no vďaka prítomnosti známej osobnosti v hre to zrejme ani nebude príliš potrebné. Už len aby sa to aj dobre hralo. Po Riddickovi ďalšia Dieselova hra a zdá sa, že ako virtuálnej postave mu to ide lepšie ako vo filmoch.

Zdroj: Shacknews