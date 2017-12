Obedná pauza: kde to je

V hre Where on Earth musíte čo možno najrýchlejšie a najpresnejšie určiť na mape sveta, kde sa nachádza nejaká (relatívne) známa stavba.

19. feb 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Where on Earth musíte čo možno najrýchlejšie a najpresnejšie určiť na mape sveta, kde sa nachádza nejaká (relatívne) známa stavba. Za rýchlosť a presnosť dostávate body, pre postup do ďalšieho levelu je potrebné prekonať istú hranicu. Nie je to vždy najľahšie, hra vám bude predhadzovať aj iné ako notoricky známe objekty a lá Eiffelova veža. Také, že som mal chvíľu pokušenie pomenovať dnešnú pauzu: Kde v... to je?

Ovládanie:

Myš.

