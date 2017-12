Nemo by sa čudoval

Neviditeľnosť? Dnes už nijaký problém, aspoň pre námorníkov v ponorkách.

19. feb 2009 o 0:00 Michal Ač

Kapitán Nemo by sa asi čudoval, no stačí mať na palube prístroje, ktoré zabránia zvuku, aby sa pod hladinou šíril. Ak takto vybavená ponorka nemá práve motory, ktoré hlučnosťou súperia so štvorkolesovými dieselovými cestnými vrakmi (čo sa u jadrových supermoderných podvodných strojov ani neočakáva), potom je vylúčené, aby ju ktokoľvek odhalil.

Vynikajúci nápad, ktorý zabezpečí úplné súkromie pri čomkoľvek, čo môžu ponorky na mori v čase mieru robiť. Má však jednu chybičku krásy. Antihydroakustické prístroje ich skryjú aj pred priateľom.

Dôkazom je zrážka dvoch atómových ponoriek, britského Vanguardu a francúzskeho Triomphantu v hlbinách Atlantiku začiatkom tohto mesiaca. Vraj o nič nešlo (rakety na palube pri kolízii nemohli vybuchnúť ani náhodou), no Francúzi predsa len s oneskorením ohlásili, že Triomphant narazil do nejakého predmetu, údajne išlo asi o odhodený kontajner.

Briti sa potom priznali, že ich ponorka mala v rovnakom čase rovnaký problém. Zjavne si teda oba neviditeľné atómové stroje pod vodou trochu zašpásovali. Britský si to odniesol iba škrabancami, no na francúzskom sa poškodili dôležité prístroje.

Neviditeľnosť teda nemusí byť absolútnou technologickou výhrou. Keď si predstavíte trebárs dvoch neviditeľných supermanov, ako naraz letia zachrániť krásnu devu, môžu dopadnúť podobne ako dva satelity (tentoraz americký a ruský), ktoré sa zrazili nad Sibírou 10. februára. Zostal po nich na orbite iba roj úlomkov.