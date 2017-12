Na Marse možno vyfotili kvapalnú vodu

Vodu v kvapalnom skupenstve pravdepodobne odfotila dnes už nefunkčná sonda Phoenix.

18. feb 2009 o 15:39 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Na Marse sa voda pravdepodobne nachádza aj v kvapalnom skupenstve. Naznačujú to fotografie, ktoré už pár dní po pristátí 25. mája 2008 zhotovila americká sonda Phoenix. Jedna zo starších snímok, na ktorej sa nachádza noha dnes už nefunkčnej sondy, možno ukazuje kvapôčky vody. Tvrdia to podľa New Scientist niektorí vedci z NASA, ktorí mali Phoenix na starosti.

Objav kvapalnej vody by bol ďalším z dôkazov o jej existencii na tejto planéte. Len sama sonda Phoenix zaznamenala ľad na povrchu Marsu a pravdepodobne i sneženie vo vyšších vrstvách atmosféry. Jestvovanie tekutej vody pritom naznačovali aj objavy perchlorových solí v pôde planéty.

Teraz vedci špekulujú, ako tekutá voda na Marse vznikla. Jednou z možností je aj tá, že pochádza z ľadu, ktorý sa roztopil vplyvom tepla pri pristávaní sondy. Podľa laboratórnych testov by sonda dokázala rozpustiť asi milimetrovú vrstvu ľadu.

Ak by sa však aj potvrdil objav tekutej vody na Marse, pravdepodobne by neumožňovala existenciu života. V tekutom skupenstve by ju totiž aj pri mínusových teplotách, ktoré na planétu vládnu, udržiaval práve vysoký pomer perchlorových solí - ten by však životu skôr bránil.