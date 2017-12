"Heya bojs, dnes zasa poletíme v našej bjutifl B-17 pohadzať zopár bombs na tych crepy germans. Tak skontrolujte naše aero, premažte guľomety a zabaľte si parašjúty keby nejaký idiotik Hans trafil naše motors. Poletia s nami aj little friends

(stihače - pozn. redakcie), tak sa nemusíte toľko triasť na ceste domov. Jerry si dnes sadne za zadný guľomet lebo minule mu to v tej hornej veži nešlo a Boby sa bude pri navigacii a zameriavaní viac snažiť lebo ten minule vybombardovaný kurník nám na velení neschválili a mamé šťastie, že sa to nedozvedeli v Taimsoch. Alebo to radšej spravím sám. Tak sadáme do džípu a ideme ku lietadlu. Štart o 10 minút a nezabudnite si čevingamy nech nieste nervous!"

Tak presne do takejto role veliteľa bombardéru B-17 počas náletov na nacistické továrne v druhej svetovej vojne vás postaví nový simulátor B-17 Flying Fortress the Mighty 8th. Nemeckú ekonomiku bolo treba sabotovať nielen v nočných náletoch britských bombardérov, ale aj počas podstatne nebezpečnejšieho denného svetla. Túto úlohu plnili práve americké posádky lietajúcich pevností B-17. Odštartovať v Anglicku, preletieť kanálom, zosypať bomby na primárny alebo sekundárny cieľ (podľa viditeľnosti), odraziť útoky Luftwafe a šťastne pristáť s väčšinou poriadne poškodeným lietadlom. Je teda vás, ako sa im to bude dariť. Či si zvolíte len sa prizerať ako sa vašej posádke darí alebo sa posadíte na ktorúkoľvek pozíciu v lietadle, vždy sa budete cítiť presne ako vo fascinujúcich vojnových dokumentoch alebo známom vojnovom filme Memfiská kráska. Presne ako v tomto filme budete musieť riešiť problémy so zranenými členmi posádky, horiacimi motormi alebo zaseknutými guľometmi. Vzhľadom na odlišné a postupne sa rozvíjajúce vlastnosti jednotlivých mužov to hre pridáva až strategický rozmer.

Technické spracovanie je špičkou v obore. Vybuchujúci flak nad cieľom, priehradná streľba guľometov formácie vašich bombardérov proti dotieravým nemeckým stíhačom, realistická zvuková kulisa a úžasná grafika vám vytvoria (teda ak máte poriadne rýchly počítač) dokonalú vojnovú kulisu. Dobrý pocit z realisticky modelovaných výbuchov a poškodenia, perfektných textúr a nasvietenia strojov však trochu kazí nedotiahnutý interiér bombardéru, nechutné fonty a trochu nemotorné prepínanie niekedy až štyroch pohľadov na jednom stanovišti. Na druhú stranu vás očarí perfektná zvuková stránka alebo možnosť presadnúť z bombaréru do stíhačky na oboch súperiacich stranách. V roli nemeckého pilota zistíte ako žalostne málo nábojov taká Me-109 má (pri realistickom nastavení) a aké ťažké je útočiť na navzájom sa kryjúcu skupinu B-17 tiek. Samozrejme máte na výber viacero strojov, konkrétne FW-90-ky alebo prúdové M-262. Proti nim môžete prevetrať okrem Mustangov aj P-38Lightningy a P-47 Thunderbolty.

Pre každého zanieteného virtuálneho letca 2. svetovej vojny predstavuje táto hra takmer nevyhnutnosť ak je ochotný tolerovať niekoľko očividných nedostatkov. Chyby v grafike sa ešte dajú pochopiť, no kde sa podel multiplayer je závažná otázka. Predstavte si, aké by to bolo rozdeliť si s ďalšími deviatimi hráčmi jednotlivé posty v lietadle. Vy by ste napríklad mali úlohu jedného strelca a s ostatnými by ste po sebe pokrikovali odkiaľ sa vyrúti nepriateľ, aby ste mali aspoň malú šancu ho zasiahnuť. Hoci možnosť sieťového prepojenia pôvodne hra mala obsahovať, niekam sa vytratila. Podozrenie padá na predčasné vydanie hry, keď už vydavateľovi došla trpezlivosť a nechcel viac investovať do titulu, ktorý sa nestane masovou záležitosťou ako nejaká jednoduchá 3D akcia. Možno máme šťastie, že hra vôbec vyšla a my s trochu privretými očami môžeme vychutnávať jej pozitíva.



