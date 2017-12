The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena - Vin Dieselov pravý hák

Pôvodná Riddickova kronika, ktorá sa na svetlo sveta dostala pred viac než 4 rokmi, dostala vysoké hodnotenia, pohltila mnoho hráčov a keby táto akčná hra neprišla na prelome roku, čiže v období, kedy nik na nové hry ani len nepomyslí, zrejme by sa aj lep

18. feb 2009 o 14:10 Ján Kordoš

Tvorcovia zo Starbreeze Studios sú nenápadní, až je to škoda. Ich projektom však nechýba atmosféra a pohlcujúca hrateľnosť. To, že milujú tmu, potvrdzujú ich dva predošlé projekty: spomínané Escape from Butcher Bay a The Darkness – hra temná sama o sebe. Assault on Dark Athena napokon nie je vyslovene novým titulom, ale prevedenie, remake starého Riddicka do nového kabátu, ktorý je obsahovo natiahnutý o niekoľko hodín hrania pokračovaním príbehu. Či to bude stačiť, sa dozvieme až s plnou verziou hry, no už teraz, po zahraní preview verzie, vieme, že nás znovu čaká ohromná zábava v štýle starého Riddicka.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Čo nás teda čaká? Akcia trochu iného zrna, pri ktorej síce k streľbe dôjde, avšak len ojedinele, vo vybraných momentoch, kedy vám to dovolia tvorcovia. Alebo sa na ňu môžete pokojne vykašľať, hodiť za hlavu hlučný štýl a využijete jednu zo schopností Riddicka – videnie v tme. Dva filmy, Čiernočiernu Tmu a Kroniku Temna, síce nezaradíme k hollywoodskym klasikám, no Vin Dieselom prezentované akčné dobrodružstvá mali niečo do seba. Drsné hlášky, zaujímavé momenty a aj béčkovú akciu. Presne to nájdete aj v Assault on Dark Athena. Dianie sledujete z vlastného pohľadu, beháte, krčíte sa v tmavých kútov, snažíte sa vyhnúť hliadkujúcim dronom, potichu ich zabíjate a do toho si pridajte trochu adventúrnych prvkov, skvostný dabing a na nového Riddicka sa nedá netešiť.

Keďže sme ho hrali, nebudeme zdržovať tým, čo si môžete prečítať na domovskej stránke a zameriame sa na to najdôležitejšie, a teda hrateľnosť samotnú. Riddick je chytený lovcom nebezpečných živlov, no napokon sa zhodou okolností ocitá na slobode – do pavúčích nôh chytená vesmírna loď je priťahovaná ku kolosu Dark Athena. Pevná ruka krutej Revas vládne na otrokárskej lodi bezchybne, jej armáda dronov si plní svoju bezpečnostnú funkciu dokonale a žiadneho väzňa nenapadne myšlienka na únik. Riddick sa samozrejme nikoho nebojí, časom narazí na rôzne NPC postavy, ale základom ostáva jediné: dostať sa k Revas a trochu si zašpásovať. Cesta to nie je jednoduchá, no už na začiatku pochopíte, že tentoraz sa hre podvolíte radi a necháte sa viesť lineárnym tunelom.

Revas totiž vie, že lovec mal na palube dôležitý náklad. Nenájde ho, Riddick sa prebudí zo spánku ešte pred príchodom femme fatale vďaka kolízii pri prelete s meteorickým rojom. Ukrytý v tme kajuty ukradne z vlasov Revas ihlicu a ako účinnú zbraň ju neraz použije. Hneď po prvých krokoch vás dostane Vin Dieselov hlas – správne chrapľavý, správne ironický, správne chladný. Presne taký, aký sa na Riddicka hodí a ktorý na ňom milujeme. Komentuje každú dôležitú scénu, rozhovory s ním sú plné skvelých viet, ktoré na rozdiel od iných akčných hier nie sú plné prázdneho balastu. Takmer virtuálny Posledný Skaut - nechceme sa totiž dotknúť legendy. Kráčate futuristickým prostredím vesmírnej lode, prechádzate zo svojho malého plavidla do tajomstvami zahalenej Dark Atheny. Chladné farby, opustené a rozsiahle exteriéry a tma – tieto charakteristiky vám v hlave budú rezonovať najčastejšie. Pred sebou máte snímač, ktorý však neoklamete, ihlicu a zamknuté dvere. Netrvá dlho a dostávate šancu ukázať, aký štýl boja preferujete.

Drone na bežnej obchôdzke nebude veľkým problémom. Jednak je sám a jednak sa otočí chrbtom k tmavému kútu s krabicami, kde sa ukryjete pri zvuku kráčajúcej postavy a otvárajúcich sa dverách. Nie? Nastane súboj, ktorý sa pre vás môže skončiť ešte skôr ako sa začal. Účinok strelných zbraní je fatálny a na priamu konfrontáciu tu veľa času nemáte. Buď mierite presne, ukrývate sa alebo ste mŕtvi. Lenže s ihlicou v ruke toho veľa nenastrieľate, na svetlých priestoroch ste okamžite viditeľní a druhýkrát sa teda po loadingu ukryjete. Následne vybehnete spoza tieňu a zabodnete ihlicu dronovi do hlavy, prípadne ho ňou efektne dobodáte. Assault on Dark Athena nie je hrou pre deti. Je plná skutočne krvavého a drsného násilia, čo sa však na otrokárskej lodi plnej väzňov aj dalo čakať. Krv strieka, mŕtvoly po sebe zanechávajú červené stopy, takže pri ťahaní bezvládnych tiel do tmavého kúta snoriaci protivník okamžite uvidí, že sa tu dialo niečo nekalé. A napokon ani slovník všetkých postáv nepatrí k najslušnejším, každá osôbka vás minimálne „vyfakuje“.

Tichý boj strieda prvý problém, respektíve rôzne možnosti riešenia. Dotiahnete mŕtvolu k snímaču a otvoríte si dvere alebo pištoľou rozstrelíte sklo a nemusíte sa unúvať žiadnym otváraním. Je to len na vás, no nasledujúce lozenie po bedňách a ďalšie gymnastické kúsky vás prekvapia. Nie, že by boli úžasné, len sú akoby umelé, neprirodzené. Po ich aktivovaní sa pohľad prepne do externej kamery, takže vidíte Riddicka ako sa štverá na určité miesto, ako rúčkuje nad priepasťou, ako sa šplhá. Tieto zmeny pohľadov sú možno efektívne v tom, že si môžete detailne pozrieť lesknúcu sa hlavu Vin Diesela, prípadne oceňovať jeho bicepsy, no v konečnom dôsledku to mierne ruší. Mierne, ale predsa.

Pri zbraniach ešte chvíľu zostaneme. Pušky dronom len tak ľahko vziať nemôžete. Nastáva príklad riešenia ďalších, prevažne masívnych akcií, na ktoré sme pri hraní narazili taktiež hneď niekoľkokrát. Predstavte si rozsiahle skladisko s porozhadzovanými bedňami, nákladnými boxmi a medzi nimi chodí niekoľko hliadkujúcich dronov. Môžete skúsiť prvého potichu skoliť na svetlom mieste, upútate tak na seba pozornosť a už sa spúšťa streľba. Dá sa prežiť aj masívna prestrelka, no postupne musíte „meniť“ vojakov, respektíve ich zbrane, pretože zásobníky sú pomerne malé. Čisto akčný spôsob môžete vystriedať tichým, „hitmanovským“ a lozíte po tmavých kútoch, kde si na hliadku počkáte a skolíte ju k zemi v tme, bez jediného výkriku. Nie je to jednoduché, začína to však mať grády s každým neobvyklým tieňom. Alebo sa na zabíjanie vykašlete, aj keď úplne sa mu vyhnúť nemôžete a časť daného územia prejdete nevidení a časť proste prebehnete.

video //www.sme.sk/vp/7827/

Najlepšie je však pocítiť túto akciu na vlastnej koži, pretože plánovať najbližší krok síce musíte, no nikdy netušíte ako to dopadne - improvizácia a využívanie všetkých prvkov je vhodné. Hliadky síce chodia po predpočítaných trasách, v tme nevidia, ale sú presní, ostražití a nič vám nedarujú. Často budete zomierať a danú lokáciu najprv len mapovať, aby ste zistili, kadiaľ vlastne máte ísť. Atmosféra rastie s každým podareným postupom a netreba dodávať, že môžete spôsoby boja akokoľvek kombinovať. Zdravie sa vám síce dopĺňa, no je rozdelené na štyri dieliky a automatický refresh vás postihne len v tej oblasti, kde ešte máte kúsok zdravia. Mierne archaické, nesmierne napínavé, pretože tu nestačí zájsť za roh, skrývate sa totiž neustále, musíte aj taktizovať a občas dokonca trochu zdravia obetovať. Prekvapenia spoza rohu totiž nerozdávate len vy. Zdravie si dopĺňate zo špeciálnych nanoMED lekárskych staníc (určite si na vysúvajúcu sa ihlicu pamätáte) – ďalší z archaických prvkov.

Celá hrateľnosť je akoby prešpikovaná mierne zostarnutými vlastnosťami hier, ktoré nás v minulosti dostali a dnes si ich nedokážeme predstaviť, ako by fungovali v praxi. V prípade ktorejkoľvek inej hry by to bol šialený nápad, no Riddick je iný. Nevsádza na rýchlosť, úžasne vyzerajúce priestranstvá, nechce byť ohromujúci za každú cenu. Chce prežiť, chce sa pomstiť. To je lákadlo, ktoré vám pomôže a zabudnete aj na nie príliš fungujúcu umelú inteligenciu. Pästné súboje s ostatnými väzňami, ktorých vyrušíte pri sladkom ničnerobení, dokážu zvýšiť hodnotu akcie v celkovej hrateľnosti. Pozbierané predmety, ktorými budete bojovať (ihlica, čepele Ulak, bejzbolová pálka, nôž a neskôr aj strelné zbrane) vytvoria zaujímavú alternatívu k tradičnému strieľaniu. Je to nielenže efektné, ale na rozdiel od minulého dielu nebudú nepriatelia čakať na facku pekne v zástupe, ale vás obkolesia a kopne si každý z nich. Krvavé hody sme už spomínali, ale údery v Riddickovi akoby cítite, počujete ako sa lámu nepriateľom kosti, vidíte krvavé miesta zásahu. Akcia, na ktorú vsádza Riddick je jednoducho iná, svojská a sakra príťažlivá. Len pre dospelých - samozrejme.

Dostali sme sa aj k ovládaniu dronov (bohapustá prestrelka), zabojovali si pri gravitačnom jadre – jednoducho situácia striedala situáciu. Dej však neustále plynul síce pomaly, ale vždy bolo na konci tunela svetlo, lákajúce vás ísť ďalej. Riddick je futuristický Thief, Hitman alebo Splinter Cell – presne také charakterizovanie sa derie na ústa, lenže náš hrdina je vrah, záporná postava. Tí oproti vám síce nie sú o nič lepší, ale predsa – klasický hrdina to nie je. Droni, riadení umelou inteligenciou lode (majú červené „oči“) sú tupé zvieratá bežiace na porážku, no v okamihu, ako sa ich chopí niektorá z dôležitých postáv (prepnutie na biele „oči“), začína boj iného ranku. Lenže o boj tu ani príliš nejde, nebudete ho aktívne vyhľadávať a oceňujeme hlavne to. Najlepšie je zakrádanie sa, tiché zabíjanie, pästné súboje. Streľba, tá je tu len do počtu.

Grafické spracovanie ide s dobou, oceňujeme hlavne vynikajúcu paletu farieb, ktorá z vás poľahky spraví cynických a chladnokrvných zabijakov. Pri dôslednom ukrytí všetko naokolo naberie nádych modrej farby. Ak si Riddick dá dole svoje povestné okuliare, každý zdroj svetla nepríjemne žiari, oslepuje. Dokonalý výber dabingových hercov je pre hru obrovským plusom, podporujúcim atmosféru. Keďže Starbreeze úzko spolupracuje s Tigonom (jej zakladateľom je samotný Diesel a aktívne spolupracuje s vývojármi), hlas Vin Diesla bol samozrejmosťou. Užívať si budete Michelle Forbes (seriály 24, Prison Brake, Battlestar Galactica, BG: Razor, hry: Half-Life 2 a epizódy) v úlohe krutej Revas. Medzi ďalšie známe a ľahko zapamätateľné (teda charizmatické) dabingové postavy patrí Lance Henriksen (Bishop z Votrelcov, seriál Millennium). Zvukové efekty budete oceňovať aj počas hrania, každý šramot vás prezradí, hudba postupne graduje s prebiehajúcimi súbojmi a snoriacimi hliadkami.

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena je akčnou hrou, ktorá nemá veselé vyhliadky na vyvolanie záujmu u mainstreamových hráčov, no tí skalní, ktorí si chcú vychutnať temnú, pohlcujúcu atmosféru, potichu sa skrývajú v tme a virtuálne zabíjajú skôr nečakane a efektne, si prídu na svoje. V Starbreeze Studios to jednoducho vedia. Zameriavajú sa na dospelé publikum, ktoré nepotrebuje ku šťastiu vykosiť tisícku nacistov alebo mimozemšťanov. Ani tie roky Riddickovi neubrali nič na vnútornej kráse. Vydania naplánované na začiatok apríla preto očakávame v napätí a vám odporúčame to isté.