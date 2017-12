Policajt a pes sa vracajú v Dead to Rights: Retribution

18. feb 2009 o 11:15 Ján Kordoš

Informuje o tom 1UP, ktorému sa podarilo hru predstaviť. Príbeh by nás mal zaviesť pred prvé dobrodružstvo a ukázať nám ako sa Jack Slate (policajt) a Shadow (pes) dali dokopy. Ako partneri, policajní partneri. A samozrejme ako vymlátili po prvýkrát zo zloduchov dušu. Boj bude prebiehať ako na diaľku vo forme streľby, tak aj na blízko vo forme tvrdých pästí a využívať zrejme budeme aj okolité prostredie.

Podľa jedného zo screenshotov bude možné zhodiť dotierajúceho kriminálnika po schodoch. Vyzerá to celkom nádejne, zrejme dostaneme klasickú akčnú hru s ochrancom zákona a dobrých mravov v hlavnej úlohe. Radi by sme videli väčšie začlenenie Shadowa do priebehu, prípadne hrateľné pasáže v jeho kožuchu.

Zdroj: 1UP, Joystiq