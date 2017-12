Mesto Hriechu a Hrdinovia Európy sú na potápajúcej sa lodi

18. feb 2009 o 10:30

Pôvodne mala s vydávaním pomáhať Red Mile spoločnosť Atari, no tá napokon koncom minulého týždňa pozastavila financovanie a ukončila spoluprácu bez bližšieho vysvetlenia. To však ani nepotrebujeme príliš rozoberať. Vývoj oboch titulov sa mierne naťahuje a nevyzerá to tak, že by mali trhať rebríčky predajnosti. Vydavateľský dom Red Mile sa teda začína rúcať. Ak nevyplatí 281 tisíc amerických dolárov vývojárom z Transmission Games, ktorí pracujú na Heroes over Europe, dá sa očakávať, že rozviažu zmluvu s Red Mile aj oni a odstúpia od projektu.

Podľa prvých odhadov má spoločnosť Red Mile momentálne finančné prostriedky na fungovanie do konca marca, avšak potom je ich situácia nepriaznivá. Na dvoj až trojročné prežívanie spoločnosti by malo Red Mile stačiť 10 miliónov amerických dolárov. Za svoje účinkovanie na hernom trhu (Heroes over Pacific, Crusty Demons a Griphsift) od roku 2004 zaznamenali v Red Mile celkovú stratu 35 miliónov amerických dolárov.

