Červený kruh smrti by mal byť pre Microsoft minulosťou

18. feb 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Microsoft sa raduje a odhalil napríklad ďalšie plány na nový ovládač s motion sensor technológiou. Zatiaľ síce prebiehajú iba jednania, no zdá sa, že Microsoft plánuje vytvoriť, podobne ako Nintendo a Sony, ovládanie samotným pohybom gamepadu, či inej periférie. Zatiaľ sa síce ešte nevie, či pôjde o novinku k „novému Xboxu“ alebo špeciálny ovládač k bližšie nepredstavenej hre, no plány ma Microsoft jasné.

Určite sa mu už dýcha lepšie, pretože podľa prehlásenia sa skončilo najhoršie obdobie okolo „Červeného Kruhu Smrti“. Majitelia Xboxu 360, ktorí si ho zakúpili krátko po oficiálnom uvedení na slovenský trh veľmi dobre vedia, čo znamená, ak sa na konzole rozsvieti miesto tradičného zeleného oka červené. Konzola je poškodená a väčšina majiteľov prvých várok Xboxov skôr alebo neskôr musela svoju konzolu reklamovať.

Zažmurkalo na nich totiž „Red Ring of Death“, ktoré tak pomenovali samotný majitelia konzol pre červenú farbu a blikanie troch štvrťkruhov. Prípadne niektorí premenovali konzolu na HAL-360. Kto to zažil, určite nebol nadšený, no na druhú stranu bol servis zadarmo, nemuseli ste konzolu nikam nosiť a oprava netrvala dlho. Microsoft však za svoje ponáhľanie sa s vydaním konzoly a nedostatočné chladenie doplatil. Zákazníci sa taktiež sťažujú na škriabanie diskov mechanikou.

To najhoršie by však malo byť už za Microsoftom, momentálne prebieha výroba opravených konzol a vývoj sústredia na tichší beh konzoly, nižšiu spotrebu energie a podobne. Microsoft sa chvalabohu nevrhá okamžite do vývoja novej konzoly, ale plánuje vymeniť vnútro úspešného Xboxu 360. Herné konzoly sa tak po inštalácii hier začínajú stále viac a viac podobať PC.

Zdroj: Joystiq, Kotaku,JohnBiank