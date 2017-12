Aj na Rare doľahla kríza

18. feb 2009 o 7:55 Ján Kordoš

V najbližšom období si však v Rare budú musieť uťahovať opasky, pokým chcú v nehostinnom svete zmietanom finančnou krízou prežiť. Okrem tradičnej reštrukturalizácie a tým pádom i (nepotvrdeným) prepúšťaním si v Rare vytýčili niekoľko bodov, ktorých sa chcú držať: okrem klasického rozvíjania vydaných hier a tým uspokojenia chúťok namlsaných hráčov sa bude Rare orientovať viac na multiplayer a celú službu Xbox Live (tvorba nových avatarov a ich editácia), pričom nechce zabudnúť ani na náročných hráčov. Novou Viva Pinatou to zrejme nebude, no keďže Rare pracuje hneď na štyroch tajných projektoch, mal by byť niektorý z nich určený pre hardcore hráčov.

