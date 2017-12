Zachraňujú dáta z temnej doby počítačovej

Každý deň svet stráca informácie, ktoré boli uložené na starých médiách. Vedci ich chcú zachrániť.

18. feb 2009 o 0:11 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Koľko z dokumentov, ktoré ste napísali v roku 1995, by ste vedeli otvoriť na vašom súčasnom počítači? A kam by ste doň vložili starú disketu?

Ak ihneď nezakročíme, posledných tridsať rokov dvadsiateho storočia môže byť pre budúce generácie dobou temna, myslia si vedci. Súborové formáty a médiá sa za posledné roky menili tak rýchlo, že veľkú časť z nich už dnes nedokážeme otvoriť.



FOTO SME - SAMO TRNKA

Čo ukážete svojim deťom?

Len Britský národný archív má vo svojich databázach 580 terabajtov dát, ktoré už dnes nemožno otvoriť na súčasných počítačoch. Toto množstvo by stačilo na naplnenie skoro šesťstotisíc encyklopédií.

„Veci, ktoré sme vytvorili v sedemdesiatych, osemdesiatych alebo deväťdesiatych rokoch, sa rýchlo strácajú a každým rokom narastá riziko, že prídeme o všetok tento materiál,“ tvrdí počítačový historik David Anderson.

Prichádzame navyše aj o kultúrny materiál – kým staré filmy digitalizujeme do modernej podoby, množstvo starých prehistorických hier a programov by sme už dnes nemali na čom spustiť.

„Množstvo prehistorických počítačov už dnes nájdete v múzeách, no ak nedokážete návštevníkom ukázať, čo tieto zariadenia v skutočnosti dokázali,“ povedal Andersen pre BBC News, „je to rovnaké, ako keby ste ľuďom ukázali hudobné nástroje na obrazovke, no vymazali všetku hudbu.“

Chcú dáta zachrániť

Ako možno túto situáciu zvrátiť? Prístup k dátam, ktoré sme kedykoľvek vytvorili na počítači, musí byť rovnako jednoduchý ako prístup ku klasickým papierovým dokumentom – môžete ich odložiť a kedykoľvek opäť vybrať, a to aj po stovkách rokov, myslí si Natalie Ceeneyová z Britského národného archívu.

Vedci európskych univerzít a národných archívov preto začali pracovať na vytvorení univerzálneho programu, ktorý dáta bez ohľadu na čas ich vzniku a použité programové prostriedky jednoducho vráti späť do hry. Všetky existujúce súborové formáty a aplikácie vytvorené od roku 1970 bude emulovať.

Projekt má názov Keeping Emulation Environments Portable a v najbližších rokoch by mal Európsku úniu stáť viac ako štyri milióny eur.

Program dokáže napodobniť rozhranie akéhokoľvek starého súborového formátu, zariadenia alebo operačného systému. Dáta dokáže prečítať a programy spustiť presne tak, ako keby bežali na pôvodnom hardvéri.

Rátajú aj s budúcnosťou

Po zmapovaní histórie sa bude aplikácia ďalej rozširovať o nové formáty, ktoré budú v budúcnosti pribúdať. Odhaduje sa, že v roku 2010 množstvo uložených dát v elektronických dokumentoch bude osemnásťmiliónkrát väčšie ako tých, ktoré sa nachádzajú v knihách, uviedla pre Techradar.com Janet Delveová z Portsmouthskej univerzity. Vedci tiež chcú vytvoriť verejnú databázu starých hier a programov, ktoré by si mohol každý stiahnuť a otvoriť priamo na svojom počítači. Mal by tak vzniknúť centralizovaný archív dát z počítačového praveku.