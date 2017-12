Facebook môže dáta uchovávať navždy, ľudia protestujú

Desaťtisíce používateľov internetového komunitného servera Facebook protestujú proti novým pravidlám, ktoré tvorcom stránky umožňujú archivovať údaje o ľuďoch aj po tom, ako si zmažú svoje profily na sieti.

18. feb 2009 o 0:10 SITA

NEW YORK 17. februára (SITA/AP) -

Nové pravidlá vošli do platnosti už 4. februára, no do pozornosti verejnosti sa dostali až v nedeľu, keď o tom napísal blog Consumerist.com zaoberajúci sa spotrebiteľskými právami. Zakladateľ internetového servera Mark Zuckerberg tvrdí, že toto opatrenie je nutné, aby aj naďalej mohlo fungovať zdieľanie informácií medzi používateľmi služby.

Ak niekto zdieľa fotografiu, správu, alebo si upraví svoj aktuálny status, v ktorom priateľom oznamuje, čo práve robí, musí najprv udeliť Facebooku licenciu, aby stránka mohla túto informáciu poslať oprávneným osobám. Bez tejto licencie by Facebook nemohol pomáhať ľuďom zdieľať informácie, povedal Zuckerberg. Nové pravidlá sú podľa neho potrebné, keďže priatelia používateľa si môžu zachovať kópiu správy alebo inej informácie aj po tom, ako si používateľ zruší svoj profil. "Aj keď si osoba deaktivuje svoje konto, jeho priateľ má stále kópiu tej správy. Myslíme si, že toto je správna cesta pre budúce fungovanie Facebooku, a je to v súlade s tým, ako pracujú iné služby, napríklad e-maily. Jedným z dôvodov, prečo sme pravidlá upravili, je, že sme to chceli viac vyjasniť," povedal Zuckerberg a pripustil, že stále "máme toho veľa pred sebou, aby sme jasnejšie komunikovali" o tom, ako sa na stránke zdieľajú informácie.

Facebook má v súčasnosti približne 175 miliónov užívateľov po celom svete.