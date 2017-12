Obedná pauza: do terčov

V hre Crack Shot musíte trafiť v čo najkratšom čase všetky terče. Aj tie za rohom - odrazenými guľkami. Munície nie je tak veľa, takže treba byť naozaj presný.

18. feb 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Crack Shot musíte trafiť v čo najkratšom čase všetky terče. Aj tie za rohom - odrazenými guľkami. Munície nie je tak veľa, takže treba byť naozaj presný. Niektoré prekážky v dráhe strely dokážete rozbiť, cez vázy guľka rovno aj preletí, ale napríklad také fľaše prvú strelu ďalej nepustia (iba sa rozbijú). Ako reaguje dynamit, asi netreba zložito opisovať. Pri mierení na odraz musíte brať do úvahy aj povrch, do ktorého strieľate. No a neskôr získate aj populárnu schopnosť bullet time na spomalenie času.



Ovládanie:

Myš - streľba. Medzerník - bullet time (spomalenie času).

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.