Daňové priznania je možné vyplniť už aj na internete

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb za minulý rok je možné vyplniť už aj na internete. S blížiacim sa konečným termínom pre ich podanie, sprístupnilo Daňové riaditeľstvo (DR) SR na svojej stránke tlačivá na priznanie dane z príjmov fyzických

17. feb 2009 o 11:11 SITA

BRATISLAVA. osôb typ A a B. Do konca marca sú pritom povinní daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb podať daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 49 248 Sk (1,635 tis. €). Rovnako sú povinní do konca marca daň aj zaplatiť. Napriek zavedeniu novej meny sa peňažné údaje v daňovom priznaní za minulý rok uvádzajú ešte v slovenských korunách. Výnimkou je iba oddiel pomocných výpočtov, kde je potrebné sumu dane na úhradu prepočítať konverzným kurzom na eurá a zaokrúhliť na eurocenty smerom nadol. Vyplýva to z informácií zverejnených DR SR.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý do 16. februára nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za minulý rok, alebo mu nepredložil všetky požadované doklady v ustanovenom termíne. Daňovník si môže pri priznávaní daní uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. V prípade ak je základ dane daňovníka za minulý rok rovný alebo nižší ako 513 000 Sk (17,03 tis. €), predstavuje nezdaniteľná časť na daňovníka 98 496 korún (3,269 tis. €). Ak je však základ dane vyšší ako spomínaných 513 000 Sk (17,03 tis. €), nezdaniteľnú časť predstavuje rozdiel medzi sumou 226 746 Sk (7,527 tis. €) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Rovnako si môže uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku), či nezdaniteľnú časť v maximálnej výške 12 000 Sk (398,3 €) v prípade, ak platí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie. Daňovníci majú nárok aj na uplatnenie daňového bonusu, ktorého výška je za minulý rok stanovená na 6 822 Sk (226,4 €).

Daňové priznanie je daňovník povinný podať miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje. Daňovník je povinný v daňovom priznaní daň si sám vypočítať a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku.