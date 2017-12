Softvéroví piráti musia rátať s odhalením a tvrdými trestami

Zásah polície, ktorá nedávno v Martine odhalila a zadržala predajcu nelegálneho softvéru, je dôkazom, že aj na Slovensku musia softvéroví piráti rátať s odhalením a tvrdými trestami.

17. feb 2009 o 22:30 TASR

Martin/Bratislava 17. februára (TASR)

Konštatovala to Slávka Šikurová, tlačová hovorkyňa organizácie Business Software Aliance (BSA) zaoberajúca sa v celom svete presadzovaním bezpečného a legálneho digitálneho sveta. V uvedenom prípade išlo o 46-ročného muža, ktorý sa predajom pirátskych kópií softvéru obohatil za necelé dva roky o 17.000 eur (asi pol milióna Sk). Muž napaľoval doma hry pre PlayStation. Softvér sťahoval z internetu, kopíroval ho na CD nosiče a prostredníctvom internetu aj predával za podozrivo nízku cenu, okolo troch eur (asi 98 Sk) za kus, pričom originálna cena sa pohybuje od 15 do 60 eur (od 452 do 1800 Sk).

Výrobcovi softvéru tak spôsobil škodu 40.000 eur (1,2 milióna Sk). Martinčana polícia odhalila vďaka sledovaniu internetových stránok, prostredníctvom ktorých muž nelegálne hry aj predával. Po vykonaní domovej prehliadky polícia zaistila takmer 1200 CD nosičov s nelegálnym softvérom, množstvo škatúľ s pirátskymi kópiami softvéru, už pripravenými na predaj, poštové doručenky s adresami osôb, ktorým disky predával a tri osobné počítače, kde sa podľa polície nachádzajú aj ďalšie nelegálne softvérové produkty. Vyšetrovateľ začal voči predajcovi trestné stíhanie za porušovanie autorského práva a podľa celkovej výšky spôsobenej škody mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.

Na riziká spojené so softvérovým pirátstvom sme dôrazne upozorňovali aj počas decembrovej kampane BSA. Kampaň s názvom Pripravte sa na zásah, ktorá prebehla v závere minulého roka prostredníctvom billboardov v ôsmich krajských mestách, big towerov a rozhlasu, varovala pred možnosťou policajných razií ako dôsledkom pirátstva," dodala Šikurová.

Výsledkom kampane bol výrazný nárast záujmu o legalizáciu softvéru vo firmách i domácnostiach. Prostredníctvom stránky www.bsa.sk sa ľudia najčastejšie pýtali na legálnosť svojho softvéru a možnosti legalizácie. Významnú časť tvorili otázky týkajúce sa osobnej zodpovednosti za nelegálny softvér vo firme či možností ochrany pred prípadným postihom. Zaznamenali sme 100-percentné zvýšenie počtu upozornení na pirátov, najmä na firmy, ktoré už preverujeme a budeme riešiť aj v spolupráci s políciou," spresnila hovorkyňa Šikurová.

Podľa nej na Slovensku sa stále 45 percent softvéru používa nelegálne. Doteraz nameraná miera softvérového pirátstva v Európskej únii dosiahla 35 percent, pričom hodnoty pre jednotlivé štáty sa pohybujú od 58 percent v Grécku až po najnižšiu hodnotu 25 percent v Rakúsku a Fínsku. Nelegálny softvér sa minulý rok masívne šíril najmä prostredníctvom internetu. Hlavne v domácnostiach takto množstvo nelegálneho softvéru počas minulého roka stúplo.

Vytváranie alebo sťahovanie neoprávnených kópií softvéru je porušením zákona, a to bez ohľadu na to, o koľko kópií alebo ľudí ide. Či robíte sporadicky pár kópií pre priateľov, požičiavate disky so softvérom, distribuujete alebo sťahujete pirátsky softvér z internetu, alebo si kúpite program pre jedného používateľa, ktorý následne inštalujete na viacerých počítačoch, porušujete autorské práva. Pritom nezáleží na tom, či to robíte za účelom zárobku, alebo nie," zdôraznila hovorkyňa BSA.

Postihy za softvérové pirátstvo sú pritom veľmi prísne. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody až do výšky ôsmich rokov alebo vysoké peňažné tresty, pričom súčasťou sankcií je náhrada vzniknutej škody spôsobenej výrobcovi softvéru.