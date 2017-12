Presvedčil Nemecko o evolúcii

Prírodovedec Ernst Haeckel bol najvýznamnejším propagátorom evolučných myšlienok Charlesa Darwina v Nemecku 19. storočia. Narodil sa pred 175 rokmi, 16. februára 1834.

18. feb 2009 o 0:00 Michal Ač, Michal Ač

Ernst Haeckel bol popredným darvinistom a stvoril dnes módny termín ekológia

Prírodovedec Ernst Haeckel bol najvýznamnejším propagátorom evolučných myšlienok Charlesa Darwina v Nemecku 19. storočia. Narodil sa pred 175 rokmi, 16. februára 1834.

Ernst Haeckel

Narodil sa 16. februára 1834.

Bol popredným nemeckým darvinistom.

Tvrdil, že embryo v maternici opakuje vývoj dospelých štádií živočíchov.

Zomrel 9. augusta 1919.

Milovník prírody Haeckel, známy aj tým, že vymyslel dnes veľmi módny termín ekológia, študoval od roku 1852 medicínu a prírodovedu na prestížnych univerzitách v Berlíne, Würzburgu a vo Viedni. V roku 1857 získal diplom lekára. Od roku 1861 pôsobil ako súkromný, teda neplatený docent na Jenskej univerzite a v rokoch 1865 - 1909 sa stal profesorom tejto univerzity.

Koníček - cestovanie

Podobne ako Darwin aj Haeckel precestoval kus sveta. Navštívil Portugalsko, Egypt aj Alžír, bol na ostrovoch Madeira, Tenerife či Madagaskar, pracoval v Taliansku aj vo Francúzsku. S obľubou študoval svet pod hladinou mora, výsledkom čoho bola objavná Monografia o radioláriách, malých, no prekrásnych lúčovitých morských živočíchoch. Opísal cez štyri tisícky živočíšnych druhov, ktorých jedinečnú rozmanitosť zvečnil v knihách a kresbách.

Haeckel bol aj v Anglicku, kde sa porozprával so svojím ideovým učiteľom Darwinom. Stretnutie zo septembra 1876 opísala Darwinova manželka Emma v liste synovi Leonardovi: „V utorok prišiel Haeckel. Bol veľmi milý a srdečný i láskavý, ale hučal tou svojou zlou angličtinou tak hlasno, že sme takmer ohluchli.“

Dôležitejšie než Haeckelova zlá angličtina však bolo, čo o nemeckom učencovi napísal sám Darwin v knihe O pôvode človeka:

„Tento prírodovedec, ktorého znalosti sú v mnohých smeroch rozsiahlejšie ako moje, potvrdzuje takmer všetky závery, ku ktorým som dospel.“ Darwin si vážil nemeckého profesora ako jediného prírodovedca, ktorý už v čase vzniku jeho práce Pôvod druhov (vyšla v novembri 1859) študoval tému pohlavného výberu.

Príroda a človek

Haeckela fascinoval nielen vývoj v prírode, ale zaoberal sa aj vývojom človeka. Trval na tom, že človek, rovnako ako iné známe druhy, sa vyvinul z nižších živočíchov. To dokumentoval aj myšlienkou o existencii prechodného článku medzi človekom a opicou.

Ako napísal Edward Larson v knihe Evolúcia, Nemecko bolo kľúčovou krajinou, kde sa bojovalo o darvinizmus v rokoch tesne po vyjdení knihy Pôvod druhov. Dlhé a bohaté tradície tu mali najrôznejšie formy biológie od bunkovej teórie cez fyziológiu až k morfológii, a rovnako ako v Anglicku, nemecká tradícia velebila nemennosť a stálosť druhov. Preto ani Haeckel svoje evolučné názory nepresadzoval ľahko.

Problém s embryami

Ernst Haeckel bol morfológ, teda venoval sa stavbe a tvaru rastlín a živočíchov. Prišiel napríklad s prevratnými kresbami embryí rozličných živočíchov - od ryby cez korytnačku, králika, ošípanú, šimpanza až po človeka, ktoré mali priniesť jasný a zrozumiteľný dôkaz evolúcie. Podľa tejto predstavy ľudské embryo pri svojom vývoji v maternici akoby opakovalo vývoj dospelých štádií živočíchov, z ktorých človek vznikol. Podobnosť medzi ranými embryami Haeckel poriadne zveličil - natoľko, že mnohí dnes hovoria o podvode - no jeho kresby sa ako dôkaz evolúcie dlho a hojne publikovali po celom svete.

V rámci svojej predstavy sa však nielen mýlil, no podľa embryológa Lewisa Wolperta vyslovil aj prijateľnú myšlienku o mechanizme evolúcie jednej z prvých fáz vývoja embrya.

Rasista?

Haeckela možno charakterizovať ako vynikajúceho prírodovedca, no súčasne veľmi kontroverzného filozofa. Na rozdiel od Darwina sa snažil hľadať v evolúcii zmysel a cestu hore. Tvrdil, že rovnako ako v prírode to funguje aj v spoločnosti. Chcel ju zmeniť tým, že odstráni nadvládu cirkvi, no keďže na vrchol svojho evolučného stromu umiestnil človeka, špeciálne germánsku rasu, dodnes mu mnohí vyčítajú, že sa dostal medzi ideových zakladateľov národného socializmu.

Larson, ktorý zhodnotil Haeckela ako politického radikála, píše: „Spojitosť medzi evolučnou vedou a národným socializmom je veľmi zložitá a nepochybne nepriama, ale reálna. Vedecké myšlienky môžu mať sociálny význam v dobrom i v zlom (a v tomto prípade v tom úplne najhoršom). Haeckelova biológia pomohla rozpútať militantný nacionalizmus a vražedný rasizmus, ktoré inak kultúrne a sociálne normy držia zvyčajne pod kontrolou.“