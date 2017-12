Toshiba plánuje odkúpiť divíziu harddiskov podniku Fujitsu

Japonský výrobca elektroniky Toshiba plánuje odkúpiť stratovú divíziu výroby harddiskov spoločnosti Fujitsu. Spoločnosť si od tohto kroku sľubuje zvýšenie svojej trhovej hodnoty a zníženie nákladov.

17. feb 2009 o 19:32 SITA

TOKIO 17. februára (SITA, Reuters) -

Zástupcovia Toshiby o tom informovali v utorok. Zadlžená spoločnosť, ktorá v divízii výroby čipov eviduje narastúcu stratu, sa zo zástupcami Fujitsu zatiaľ nedohodla na výške spomínanej transakcie. Ak však obe spoločnosti dosiahnu dohodu a Toshibe sa podarí zaistiť potrebný objem financií, očakávaný obchod by Toshibe priniesol status najväčšieho svetového výrobcu diskov používaných v laptopoch. Spoločnosti by zmluvu mali uzatvoriť v druhom kvartáli tohto roku.

Hoci svetová ekonomická kríza spôsobila pokles dopytu po elektronike, Toshiba sa vďaka svojmu zameraniu na výrobu diskov do laptopov dostáva do výhodnej pozície voči svojim väčším konkurentom ako sú Seagate Technology, Western Digital alebo Hitachi. Zástupcovia podniku uviedli, že do roku 2015 by chceli zvýšiť podiel spoločnosti na trhu s pevnými diskami na úroveň 20 %. V súčasnosti predstavuje spoločný podiel podnikov Toshiba a Fujitsu na tomto trhu hodnotu 14 %.