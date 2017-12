Samsung Electronics vyrobil vlani 5,8 milióna televízorov

Tržby vo výške 3,393 miliardy eur (102,2 miliardy Sk) dosiahol v roku 2008 Samsung Electronics Slovakia s.r.o. v Galante. Jeho tržby vzrástli o 3,2 % oproti roku 2007, pričom z výrobných liniek vyšlo 9,6 milióna výrobkov. Z nich bolo 5,8 milióna televízor

16. feb 2009 o 16:33 TASR

GALANTA. ov.

Televízory tvoria hlavnú výrobnú radu našej spoločnosti, majú až 85%-ný podiel na celkových tržbách z predaja. Vlani vzrástla ich výroba o 35%, v roku 2007 sme vyrobili 4,3 milióna televíznych prístrojov, uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Katarína Holecová. Dodala, že Samsung Electronics Slovakia predpokladá, že tržby z predaja za rok 2009 budú kopírovať úroveň dosiahnutých tržieb za rok 2008, hoci vzhľadom na aktuálnu situáciu, poznačenú dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy, očakáva spomalenie rastu dopytu po televízoroch na európskom trhu.

Hospodárenie spoločnosti pozitívne ovplyvnila podľa vyjadrenia Holecovej implementácia novej technológie povrchovej úpravy televízorov High gloss technology TOC (Touch of Colour), prechod z pásovej na bunkový spôsob výroby a nárast výroby televízorov s väčšou uhlopriečkou .

V roku 2008 naša spoločnosť preinvestovala viac ako 63 miliónov eur (1,89 miliardy Sk). V roku 2007 to bolo 50 miliónov eur (1,5 miliardy Sk). Takmer polovica investovanej sumy smerovala do nákupu nových foriem, ktoré súviseli s nárastom výroby a zároveň so zavedením výroby nových modelov. Celkovo bolo v priebehu roka 2008 zavedených 15 nových projektových rád, čo predstavuje takmer 50 nových modelov LCD a plazmových televízorov a 10 nových modelov monitorov. Ďalších 30 miliónov eur (903 miliónov Sk) bolo použitých na nákup nových liniek, prístrojov, elektronických a mechanických zariadení a technického vybavenia, ktorý súvisel s modernizáciou a rozšírením výroby, uviedla hovorkyňa spoločnosti Samsung v Galante.

Samsung Electronics Slovakia zamestnáva v súčasnosti 4670 zamestnancov, z toho 2934 v priamom a 1736 v nepriamom zamestnaneckom pomere. Vlani to bolo 4478 pracovníkov. Spoločnosť zatiaľ nemá v úmysle prepúšťanie zamestnancov.