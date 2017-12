Football Manager 2009 - ukážte Mourinhovi ako sa to robí

Footbal Manager 2009 prichádza s novinkami, ktoré neurazia, niektoré potešia, niektoré sú zbytočné, no znovu platí, že disk sa nám bude v mechanike točiť celý rok.

17. feb 2009 o 10:35 Ján Kordoš

Opakovať dobre známu pesničku o božskej dokonalosti celého konceptu Football Manageru od anglických Sports Interactive, je zbytočné. Znalci vedia a každoročne očakávajú nový update vo forme plnej hry a nováčikovia budú stratení. Jedna časť odpadne z mora čísel a tabuliek, druhá časť zas neodolá pokušeniu a postupne sa bude prehrýzať taktickými nastaveniami, tréningom, podrobnými štatistikami hráčov – jednoducho začnú pomaličky, po veľmi malých krôčikoch odhaľovať komplexnosť hry. Vážení, toto nie je rýchlovka, kde si odklikáte sezónu – samozrejme, môžete si vybrať Chelsea alebo Barcu a radovať sa z úspechov, no kovaní manažéri veľmi dobre vedia, že takúto chybu by spravili iba začiatočníci. Kúzlo Football Manageru totiž tkvie v rozsiahlej databáze hráčov a potom začne človeka lákať možnosť zvoliť si provinčný klub a buď sa s ním, a minimom financií, prepracovať vyššie alebo si svojou prácou získať pohľad iných, lepšie situovaných klubov, ktoré by vám dali šancu a ponúkli kontrakt.

Znovu to je o čosi lepšie, znovu sa budeme poľahky orientovať v systémoch menu, ktoré veľmi dobre poznáme – a znovu je tu niekoľko noviniek, z ktorých je zopár zaujímavých, niekoľko zbytočných a mnohé si ani nevšimnete.

Začať môžeme tým, že si konečne môžete zvoliť za manažéra futbalového klubu aj manažérku. Ako sme mohli bez toho žiť, ostáva záhadou. Dosť sarkazmu, hlavnou novinkou je istotne 3D zobrazenie celého zápasu. Niekto si povie konečne, niekto ohrnie nosom a my sa pýtame, či to vôbec bolo nutné. Zápas svojim grafickými spracovaním príliš nezaujme, my sme sa naň raz pozreli, vydržali jeden polčas a definitívne ho vypli a radšej používali klasický, kolmý náhľad na ihrisko s kolieskami reprezentujúcimi hráčov. V 3D pohľade si môžete chýbať kamerou ako len chcete, no pri všetkej skromnosti si radšej pozrieme buď skutočný zápas v TV alebo zahráme poslednú FIFU. Je tu však tá možnosť, dokonca počas zápasu je možné zapnúť si TV pohľad na celú obrazovku a sledovať počínanie vašich hráčov na ihrisku v prehľadnej, jednoduchej a plne funkčnej forme.

Dostatočne veľkými zmenami prešla konfrontácia s médiami. Na programe budú tlačové konferencie, na ktorých počet novinárov bude rásť vzhľadom na vaše úspechy či známosť klubu. To, čo na konferencii poviete, k čomu sa ako vyjadríte, má vplyv nielen na samotné družstvo v podobe tímovej morálky, ale dokáže vylepšiť naštrbenú fazónu nedôvery vedenia klubu. Pomáha to, neradíme tlačovky ignorovať, prípadne na ne posielať iba asistenta. Pri citlivých otázkach môžete občas reagovať impulzívne a po položenej otázke nahnevane odísť: nenápadne tak ovplyvňujete tím, ale formujete aj váš vlastný, manažérsky charakter. Práve vedenie si citlivejšie všíma rozdiely medzi sľúbeným a plnením, môžete sa ohradiť omladením tímu a vybudovaním nového, no musí to byť vidieť aj na samotnom dopĺňaní hráčov. Prirodzené prepojenie všetkých drobnosti okolo klubu začína vplývať na mužstvo i vašu osobu.

Do úvahy, hlavne pre menej skúsených, treba brať myšlienky asistenta, ktorý omnoho podrobnejšie referuje dôležité fakty ako pred, tak aj po zápase a dozviete sa, čo presne bolo problémom vašej hry, prípadne prečo ste dosiahli tak vysoké víťazstvo. Konečne viditeľne a plnohodnotne funguje defenzívna taktika. Je možné hrať na bezgólový výsledok štýlom Grécka na ME. Stačí zvoliť vhodných hráčov na vhodné posty, spresniť jednotlivé úlohy a už to ide. Istotne sa vám stane, že počet kvalitných hráčov bude na posty obmedzený a zranenia, či iné problémy, vás donútia preferovať hráčov na iných postoch, než sú naučení. Tréning novej pozície už nie je tak toporný, po nasadzovaní hráča na novom poste (hlavne ak predtým nehral), výrazne zvyšuje jeho kvalitu na danej pozícii. Tréning neradno zanedbať, venovať sa dá aj každému hráčovi a môžete jednotlivcom naordinovať preferované pohyby na danom poste.

Futbal sa s málom peňazí dá na vysokej úrovni hrať len málokedy – Hoffenheim je jediná, svetlá výnimka. Každé euro musíte hlavne v slabších celkoch dvakrát otočiť a zlepšenia sa dočkalo prerozdeľovanie financií v klubovej pokladnici: pokým nemáte naplnený strop pravidelných výplat, môžete požiadať o prevelenie neminutých peňazí na prestupy. Predaje a kúpy hráčov už neulietavajú a nestane sa, že umelým navyšovaním sumy za hráča vyvoláte záujem iných, bohatších klubov, ktoré dokážu za nekresťanské peniaze nakúpiť inak priemerného hráča. Platí známe pravidlo: máš prachy, dokážeš hráča vykúpiť, prestúpi ti aj do nižšej súťaže. Lenže ako dobre vieme, slabšie kluby peniaze nemajú. Je však pozitívne vedieť, že starší hráči, prípadne mladé uchá, sa môžu prísť uložiť k odpočinku, respektíve rozohrať do slabších klubov menej lukratívnych štátov, len treba na týchto hráčov mať alebo ich ukecať na hosťovanie. V minulosti bolo nemožné dotiahnuť na Slovensko aspoň priemerne známeho futbalistu: teraz sa to dá, len treba vedieť ako a mať čosi vo vrecku.

Novinkou sú tzv. Dni talentov, kde sa vám predstavia v zápase nádejní, mladí futbalisti a vy si môžete dať do hľadáčika jednu z vychádzajúcich hviezd. Prestupy so sebou automaticky nesú aj špekulácie ohľadom zmeny pôsobiska hráča – prejaví sa to aj v hre a budete dostávať otázky od novinárov na rôzne fámy. Vaše odpovede sa nebudú len dobre vynímať v tlači, ale majú vplyv na klub, hráčov i vedenie.

Ostatné veci ostali pri starom – možnosť úpravy interface-u je chvályhodná vec, ale kto nebol spokojný minule, nebude ani tentoraz skákať od šťastia. Poteší číselné hodnotenie hráčov v zápase: prešlo zmenou s desiatkového na „stovkové“ – použitím desatinných miest. Môžete lepšie vyhodnocovať hráčov a ich výkony, citlivejšie reagujete na vývoj zápasu. Drobností je kopec, o grafike, ozvučení nemá cenu sa baviť. Všetko je podriadené maximálne efektívnej prehľadnosti. Síce to niekedy zaškrípe a podaktoré veci by sme chceli vidieť trochu v inej podobe, stále ide o maličkosti.

Odporučiť Football Manager 2009 alebo nie? Jednoznačne do toho choďte. Nový 3D grafický model je fajn vec, no je otázne, či ho budete využívať. To, ako váš klub hrá, dokážete zistiť aj z klasického pohľadu, ale ako lákadlo pre nováčikov to je celkom dobrá voľba. Celý manažér akoby sa chcel priblížiť k bežným ľuďom, pričom by bolo trúfalé tvrdiť, že sa stal jednoduchším, to rozhodne nie. No akoby prístupnejším. Netrvá na maličkostiach, nebazíruje na detailoch – tie si nájsť môžete, avšak k pochopeniu jednotlivých faktorov vplývajúcich na zápas, všetko ovládať nemusíte. Ak prehráte, dobre viete prečo, kde nastala chyba. Kto spravil chybu v spornom momente, kto nemal dobrú kondičku, kto musí trénovať streľbu, aby trafil aspoň povestné vráta od stodoly. Už nedochádza k nelogickým výsledkom, hoc raz za čas sa na vášho súpera usmeje „české šťastíčko“, inokedy na vás. Football Manager 2009 spravil krok vpred. Nie je to skok, ale ani neprešľapuje na mieste. Pre manažérov povinnosť, nič lepšie na trhu proste nie je.