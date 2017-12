Digitálne vysielanie cez satelit – všetko čo o ňom potrebujete vedieť

Ak ste sa začali zaujímať o to, kde zobrať kvalitnejší signál pre svoj plochý televízor, určite ste okrem terestriálneho vysielania a digitálnych kábloviek neprehliadli ani dostupnosť digitálneho vysielania cez satelit. Dnes sme pre vás spravili prehľad,

ktorý vám pomôže zorientovať sa v problematike.

O tom, že nás čaká digitalizácia vysielania niet pochýb. Jedni sľubujú vyššiu kvalitu obrazu a vyšší počet kanálov, iní tvrdia, že technologický pokrok sa bez tohto kroku nezaobíde. V minulom článku sme sa pozreli na zúbky technológii DVB-T používanej pri terestriálnom vysielaní, dnes nazrieme pod pokrievku technológie DVB-S, ktorá využíva družice na obežnej dráhe zeme.

Čo je to DVB-S?

DVB-S je digitálne vysielanie cez satelit. Podobne ako terestriálne vysielanie, aj satelitné prechádza z analógového štandardu na digitálny. Príčina je jednoduchá – vynášanie družíc na obežnú dráhu je nákladné a tak je potrebné využiť ich potenciál naplno.

Ak sa zmení analógové vysielanie na digitálne, rovnaká družica dokáže vysielať podstatne viac kanálov, ako v starom neefektívnom režime. To zistili prevádzkovatelia už dávno. Druhým prínosom je kvalita obrazu. Formát televízneho vysielania môže kopírovať možnosti dnešných plochých televízorov. Práve digitálny signál je nositeľom vysielania v HD rozlíšení. Zabudnúť netreba ani na doplnkové služby, akými je teletext, či elektronický programový sprievodca.

Kde je DVB-S vysielanie dostupné?

Narozdiel od terestriálneho vysielania či IPTV rozvodov káblových operátorov je DVB-S signál dostupný prakticky všade, odkiaľ je priama viditeľnosť na samotnú družicu. Jedným slovom – na celom Slovensku.

Ak dokážete namontovať satelitnú anténu napríklad tak, aby ste zacielili na jeden zo satelitov ASTRA na pozícii 23.5°E, získate za jednorazový poplatok prístup k 14 slovenským a českým televíznym programom z balíčka SkyLink. Možností je však podstatne viac.

Čo treba na príjem DVB-S signálu?

Na to, aby ste mohli prijímať digitálnu televíziu cez satelit, potrebujete predpísanú výbavu. Ide satelitnú anténu umiestnenú za oknami a satelitný set-top box, ktorý spracuje zachytený signál tak, aby ho zobrazil na pripojenom televíznom prijímači. To však platí ba v prípade, ak hovoríme o dostupnosti bezplatných DVB-S kanálov.

Aby bolo možné distribuovať kanály na základe predplatného – či už mesačného, alebo jednorazového poplatku, existuje systém, ktorý zaistí prístup ku kanálom. Ide o systém čipových prístupových kariet, ktoré sa zasúvajú do čítačky v set-top boxe. Ich úloha je jednoduchá – nesú informácie, ktoré sú potrebné pre dekódovanie kanálov. Ak vaše predplatné vyprší, set-top box si so signálom neporadí.

Digitálne programy sú vysielané v komprimovanej podobe. Kým pri SD rozlíšení sa používa algoritmus MPEG2, pri HD vysielaní ho nahrádza efektívnejší algoritmus MPEG4. Znamená to, že pred výberom set-top boxu musíte mať jasno v tom, aký signál chcete prijímať. Lacné riešenie si s empeg-štvorkou neporadia. To isté platí aj pre sloty na karty a podporované algoritmy kódovania. Najlepšie je poradiť sa s odborníkmi.

200 euro a dosť – lacný základ

Koľko stojí výbava, ktorá je potrebná pre príjem štandardných českých a slovenských programov, ktoré tvoria základ ponuky všetkých káblových operátorov? Odpoveď je jednoduchá. Za dekódovaciu Skylink kartu, set-top box, satelitnú anténu a inštaláciu zaplatíte v priemere 200 eur. Znamená to, že za jednorazový poplatok máte bez časového obmedzenia prístup k vysielaniu staníc STV1, STV2, STV3, Markíza, JOJ, JOJ Plus, TA3, Z1, ČT1, ĆT2, ČT24, Óčko, Noe TV a množstvu rozhlasových staníc. Žiaľ Nova a Prima sú mimo ponuky.

Ak si trochu priplatíte, môžete automaticky siahnuť aj po príjme stoviek bezplatných zahraničných kanálov. Toto riešenie si vyžaduje využiť tzv. monoblok (dva konvertory v jednom puzdre). Príkladom je monoblok ASTRA Duo LNB, ktorý umožňuje príjem signálu z dvoch satelitných pozícii – ASTRA 23.5°E a ASTRA 19.2°E. Zo satelitov na pozícii 23.5°E je možné prijímať najobľúbenejšie slovenské a české televízne kanály. Z pozície 19,2°E zase stovky nekódovaných (bezplatných) zahraničných kanálov, napríklad Eurosport, DSF, CNN a ďalšie programy.

220 eur a výmeny kódov – pre odvážnych

V ponukách predajcov sa často objavujú aj riešenia s pirátskym prístupom ku kanálom. Znamená to, že za 220 eur dostanete satelitnú anténu, set-top box, inštaláciu a špeciálny softvér do prijímača, ktorý vám bez poplatkov umožní sledovať desiatky platených kanálov bez toho, aby ste museli platiť za ich príjem.

Aby ste si to dokázali predstaviť, nalistujte si kompletný prémiový balík programov Digi TV, pridajte k tomu čosi navrch a viete, čo dostanete. Okrem toho, že je to nelegálne to má však malý háčik. Ak sa zmení kódovanie, treba systém aktualizovať. A to sa stáva najčastejšie bez ohlásenia vtedy, keď to nečakáte. Cez sviatky, športové finále či atraktívne premiéry. Cvak a prístup bol odmietnutý. Ďalším nedostatkom je nie príliš vysoká kvalita obrazu. Digitálne vysielanie je síce iba jedno, záleží však na prevádzkovateľovi, v akej kvalite signál dodá. Je to ako s „divixom“ stiahnutým z internetu. Buď stojí za to, alebo patrí do koša.

Mesačné platby – pre náročných

Satelitné vysielanie využíva viacero firiem, ktoré ponúkajú alternatívu k pevným káblovým rozvodom. Zväčša máte dve možnosti. Buď si objednáte predplatné, dostanete od prevádzkovateľa prístupovú kartu a mesačne platíte faktúry, alebo si zaobstaráte kompletné riešenie. Znamená to, že prevádzkovateľ „satelitnej káblovky“ vám dodá kompletné riešenie – satelitnú anténu, set-top box, a všetko, čo pre príjem treba.

Ceny sú rôzne, najlacnejší mesačný paušál stojí 9,6 eura mesačne u operátora Digi TV.

Populárnym operátorom na našom trhu je UPC s programovým balíkom UPC Direct, ktorý funguje od roku 2000. V ponuke má viac ako 100 televíznych a 50 rozhlasových staníc. Ak sa vám páči elektronický programový sprievodca, mali by ste vedieť, že práve UPC bola prvou firmou, ktorá tento modul sprevádzkovala v SR.

Pri téme sme čerpali z informácií, ktoré nám v odpovediach na naše otázky poskytli spoločnosti Astra a SkyLink.