Votrelci pomaly vymierajú

13. feb 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Aliens RPG, na ktorom mali pracovať tvorcovia z Obsidianu, sa však musia momentálne naplno sústrediť na ich iný projekt pre Segu, Alpha Protocol. Práce na Aliens RPG, ktorému sa venovalo 20 pracovníkov, boli teda definitívne pozastavené, zamestnanci presunutý na projekt Alpha Protocol a RPG titul zo sveta Votrelcov je uložený k ľadu. Či nadobro alebo len na určitý čas, ukáže budúcnosť.

Zdá sa, že podobný osud postihol aj projekt Aliens: Colonial Marines od Gearboxu. Sega vraj podľa serveru Joystiq pozastavila financovanie tohto projektu.

Podobne chmúrne správy má hneď niekoľko zdrojov, no nakoľko nejde o oficiálne overené informácie a potvrdené samotnými tvorcami ani vydavateľom, môže ísť stále o planý poplach. Aj keď je reálne, že pri očakávanej strate Segy, ktorá by mala podľa odhadov dosiahnuť hodnotu 236,9 mil. amerických dolárov a nutnosti prepustenia 20% zamestnancov, sa to niekde prejaviť musí.

Zdroj: Shacknews, Kotaku, Joystiq