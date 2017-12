Bolt - animovaný pes, superhrdina

Vždy keď sa objaví nové spracovanie animáku vo forme hry, prípadne rýchlokvasený titul podľa letného blockbustru, ktorý v kinách trhal rekordy v žraní pukancov, má herný recenzent nutkanie dobrovoľne odísť z tohto sveta.

12. feb 2009 o 8:00 Ján Kordoš

Typickejší úvod k hre podľa animáku zrejme ani vytvorený byť nemohol. Lenže práve tento typ hier by si zaslúžil skutočne formulár, do ktorého by sa len pridalo zopár faktov a erudovaná recenzia by bola na svete. Potom prišiel Bolt, čokel, ktorý vie štekať a driapať pazúrmi, z očí mu srší zelený, laserový lúč a celú tú schému nabúral. Bolt je totiž jedna z mála hier, ktorú môžeme s pokojným svedomím odporučiť ako kúpu pre mladších hráčov, pretože neurazí a zároveň poteší. V záplave sakramentsky vážnych hier dvojnásobne.

Poďme však na vec. Herný Bolt príbeh toho filmového nesleduje a keďže sa snímka objaví v kinách až o niekoľko dní, nemáme vám ani čo prezradiť. Podobných je len niekoľko základných pilierov, čo je bezpochyby výrazným kladom. Nie, že by zápletka bola prepracovaná, avšak nesledujeme dej vhodný pre film, ale pre hru. Hlavní hrdinovia sú dvaja: super-pes Bolt a jeho statočná pani, respektíve 12-ročná slečna, Penny. Tak ako vo filme, aj v hre je hlavným zloduchom doktor Calico. V snahe získať (super)zbraň s ohromným (super)devastujúcim (super)účinkom unesie Calico ocka Penny. Ten ako nenápadný kladný hrdina odmieta zdieľať Calicove plány na ovládnutie až do inkriminovaného únosu. To sa Penny nepáči a ako správna dcéra vyrazí aj so svojim štvornohým kamarátom na záchrannú akciu. A popritom zachráni aj svet.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Nápad na zápletku skákačky úplne dostačujúci. Lenže ono to nie je obyčajná hopsačka, kde psíček bací packou a armáda zloduchových prisluhovačov padne ako podťatá k zemi. Za Bolta to pripomína skôr detskú odnož Devil May Cry. Žiadne megakombá síce nerobíte, no vo vzduchu hryziete a dávate labkami pravé háky nepriateľom jedna radosť. Z jednej strany do druhej, jednému, druhému i tretiemu, všetko ako z Matrixu vystrihnuté. Tri druhy útokov úplne dostačujú, je to predsa len hra určená pre mladšie publikum. Okrem toho môžete zabrechať ako riadny pes (Bolt pripomína skôr tie agresívne tvory, ktoré len štekajú, ale pokojne by ste ich zašliapli) alebo mu z očí začne prúdiť laser. Je to predsa super-pes, tak musí byť niečím charakteristický. Nechýba ani akumulovanie úspešných útokov a následné vypustenie super-mega silného útoku.

Boltove pasáže sa pravidelne striedajú s časťami, v ktorých dominuje Lara. Pardon, Penny. Zámena mien nie je náhodná. Penny by ste si pokojne zamenili s Larou. Samozrejme v prípade, že si ju predstavíte ako malé dievčatko, bez výrazného obvodu hrudníka a atletickej postavy. Dvanásť rokov, áno! Tomu zodpovedá činnosť, ktorú Penny vykonáva. Skáče, hľadá cestu vpred a navyše má na starosti hneď niekoľko pomerne zábavných minihier. Súbojov je poriedko a riešia sa jednoducho: aktívnym stlačením na obrazovke zobrazenej klávesy. Penny sa môže stať neviditeľnou alebo hodí pod nohy strážcom omračujúcu bombu. Ak je Larynim pomocníkom hák, verným priateľom Indiana Jonesa bič, Penny sa môže pochváliť... špeciálnou tyčou ukončenou kolieskami, pomocou ktorej dokáže vyjsť na vyvýšené miesta, dostať sa cez rímsy, otvárať západky – jednoducho detská vecička na riešenie dospelých problémov. Ťažko by dieťa rúčkovalo nad priepasťou, takto nám to neprišlo divné.

Spojenie týchto dvoch rôznych hrateľností tvorí nezanedbateľné pohltenie. Na preskáčku meníte herné štýly a presne v momente, kedy začínate pociťovať stereotyp z práve hraného „žánru“ nasleduje výmena a vy si znovu skúsite druhú stranu mince. Postupne sa síce nuda objaví, pretože aj napriek pomerne zaujímavým obmenám sa začnú jednotlivé situácie opakovať, no hrateľnosť je na vysokej úrovni.

Väčšina podobných hier totiž vsádza na to, že musí ísť výhradne o titul jednoduchý, primitívny a výzvu ponúka maximálne tak vo frustrujúcich momentoch, ktoré môžeme hodiť na tričko vývojárom. Či je to Kung Fu Panda alebo Wall-E (čo je výnimka, ktorá dokazuje, že animák nemusí byť len pre deti a je – hoc nie som filmový kritik – jedným z najlepších filmov 2008), o Madagascare 2 nehovoriac, stále to muselo byť detské. Bolt je taktiež zameraný na deti, lenže vyzerá dospelejšie, nepredhadzuje nám infantilné spracovanie, neukazuje cukríkovú grafiku, nebazíruje na jednoduchosti a primitívnosti. Stále je to však zábavné, nie príliš náročné, no už musíte trochu pre postup v hre aj niečo spraviť. Časovo obmedzené úlohy (klasické „hádanky v sérii Tomb Raider) sú nastavené triezvo, no hravo ich zvládnuť nemusíte. Súboje niekedy vyžadujú odlišnú taktiku zameranú na slabinu protivníka. Striedanie rôznych útokov je teda nutnosťou. Pre niekoho pôjde možno o drobnosť, no z celého projektu, nech je na povrchu akokoľvek detinský, pri hra ní sršala detská dospelosť. Príjemná, svieža a chytľavá!

Je to dané aj grafickým spracovaním. Nepobralo mnoho pestrých farieb, rôznorodosť prostredí však zastúpená je. Lokácie sú pekné, s dospelejším dizajnom, len keby sa na to aj tak pozeralo. Hardvérová náročnosť je pomerne vysoká a miera detailov naopak nižšia. Jednoduché textúry začnú biť do očí pri bližšom skúmaní objektov, rozmazanie okolia je podlamujúcou sa barličkou v snahe ukryť chudobné okolie. Samotná grafika čo sa týka ohúrenia efektmi teda nezaboduje, to vidíte aj sami, no na prvý pohľad je taktiež odlíšiteľná od iných „animovaných hier“ a pôsobí tým pádom sviežo i keď nie až tak perpracovaná.

Horšie je na tom kamera a ovládanie. Bolt je hra zameraná primárne na konzolové systémy a gamepad sa tak stáva ak nie nutnosťou, tak tou najvhodnejšou voľbou. Pomerne neohrabané ovládanie sme v novinárskej verzii zmeniť nemohli a niektoré voľby boli navrhnuté skutočne neprirodzene: ovládanie postavičky na klasickom WASD, skok na medzerník a napríklad akési vystrelenie o kúsok ďalej na klávesu Z. Ostatné funkcie sú namapované na numerickú klávesnicu, prípadne Q a C, ale skákanie cez rokliny (2x stlačiť medzerník plus vo vhodný moment Z a zároveň držať správny smer) bolo úlohou náročnejšou, pre deti zrejme značne nepríjemnou. Gamepad všetko vyrieši.

Druhým neduhom ovládania je kamera. V Avalanche Studios sa snažili vytvoriť príjemné prostredie, ale kamera je statická, na uplatnenie myšky sa akosi zabudlo a niekedy zaberá postavu z podivného uhlu, často sa mení a praktickosť a prirodzenosť je okamžite skopaná pod čiernu zem. Dá sa cez to prehrýzť, hoc niekedy zbytočne zomriete, je to však jedna z najväčších chýb, ktoré zbytočne kazia inak výborné hodnotenie hry.

Keďže sa distribútor CD Projekt rozhodol hru sprístupniť čo najširšiemu publiku, postaral sa o nadabovenie českými hercami. Odvádzajú možno pre niekoho priemernú prácu, avšak pre hru podľa animovaného filmu úplne dostačujúcu. Stačí si to porovnať s výkonmi filmových dabérov a budeme ešte radi, že to takto dopadlo. Účel to plní na 100% a aj keď sa v hre príliš nehovorí – výhradne v animovaných prestrihoch – dabing je rozhodne plusom. Hudobná vložka sa nesie v duchu detských špionážnych filmov. Melódie sa síce opakujú, no motív je vcelku chytľavý a jednotlivé slučky znejú len vo vybraných momentoch, takže si hudbu budete všímať buď ako nenápadné pozadie alebo vyvrcholenie scény. A to je pre detskú hru niečo skutočne neotrelé.

Poteší taktiež doba hrania, ktorá výrazne vyčnieva nad typickými, 4-5 hodinovými „animákmi“ a dopraje vám toho o kúsok viac. Nie je to nejaký epos, to rozhodne nie, ale čistý herný čas je rozhodne vyšší a po ukončení príbehu si môžete vyskúšať v príbehu odomknuté minihry. O umelej inteligencii sa príliš hovoriť nedá, je to predsa len arkáda. Zomierať budete výhradne vlastným pričinením – čiže nepresným skokom. Chvalabohu si checkpointy umiestnené od seba v rozumnej vzdialenosti a frustrácia s pobehovania v už známych miestach nebude na programe dňa. Trochu zamrzí, že ukladacie miesta po smrti sa nezhodujú s tými, ktoré si manuálne uložíte. Po vypnutí a následnom zapnutí hry totiž pokračujete z miesta začiatku misie, respektíve zlomu v príbehu. Keďže ide o hru určenú deťom, mohol byť v tomto prípade systém ukladania miernejší.

Bolt sa jednoducho vydaril. Hodnotenie tentoraz nevznikalo nabaľovaním bodov na nulu, ale strhávaním z desiatky. Neberte to číslo v hodnotení ako jediné stanovisko a neporovnávajte ho s "dospelými" hrami. Medzi detskými hrami je Bolt momentálne kráľom. Je to hra vtipná, hrateľná, zábavná, detsky dospelá, umožňuje dva rozličné modely hrania – jednoducho to skutočne vyšlo. Konečne nik nerobí nie z nás, ale ani z detí neschopných hráčov a ponúka im výzvu. Navyše je hra kompletne v češtine, takže by jej mal porozumieť každý. Jediné výhrady máme k trochu vyššej HW náročnosti, náročnejšiemu ovládaniu na klávesnici, zmätenej kamere a občas je tá grafika skutočne trochu chudobná. Bolt však dopadol, na projekt určený primárne deťom, vynikajúco a v tomto prípade hru odporúčame ako jeden z mála.