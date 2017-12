Asus zdraží notebooky – vraj o 20 percent

S nárastom cien notebookov z dielní Ausu by mali počítať tí, čo si vyhliadli niektorý zo zaujímavých modelov v ponuke. Vo finančných kruhoch sa hovorí o tom, že od marca pôjdu koncové ceny nahor – a to až do 20 percent.

11. feb 2009 o 21:00 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 24 0 Príčinou sú narastajúce výrobné náklady, nie najlepšia finančná klíma. Zvýšenie cien už koncom minulého roka avizovali viaceré spoločnosti, vrátane Sony. Príčinou sú rastúce ceny komponentov z Japonska a nepriaznivý vývoj kurzov jenu a dolára. Cenový nárast sa nemusí na pultoch predajní prejaviť ihneď. Obchodníci budú tradične taktizovať a zabezpečia si zásoby, aby boli v konkurenčnej výhode. Cenový nárast bude rozdelený medzi modely nerovnomerne. Kým najpredávanejšie zdražejú menej, tie atraktívnejšie viac. Firma by mala kľúčové rozhodnutie oznámiť po uzávierke kvartálu, ktorá sa koná zajtra.