Thajský kráľ poľuje na webe na kritikov

Thajsko zakázalo päťtisíc stránok, ktoré kritizujú monarchiu. Vláda zároveň vyzýva ľudí, aby udali nepriateľov panovníka.

11. feb 2009 o 0:00 Štefan Hudec, hud

BANGKOK, BRATISLAVA. Ochrana imidžu monarchie sa stáva hlavnou prioritou novej thajskej vlády. Len za jeden deň v krajine zakázali stovky stránok, ktoré sa nelichotivo vyjadrovali o kráľovi Pchúmipchónovi Adundétovi (81).



Na cenzúru opäť doplatil aj prestížny britský magazín Economist. Výtlačok kritizujúci všemocnú armádu a nového premiéra sa v krajine nemôže predávať.



Vojenské zdroje BBC prezradili, že generálov znepokojujú anti–monarchistické nálady. Tie prevládajú najmä medzi chudobnými vidiečanmi, čo sú stúpenci zvrhnutého premiéra Thaksina Šinawatru.



Úrady preto dokonca založili špeciálny internetový portál protecttheking.net, na ktorom vyzvali ľudí, aby udávali kritikov režimu.



To, že situácia so slobodou prejavu sa v turistickom raji Ázie zhoršuje, svedčí aj pondelkový útek známeho univerzitného profesora. Ji Ungpakorn napísal knihu o vojenskom prevrate spred dvoch rokov, ktorý kráľ v zákulisí podporoval.



„Tento režim smeruje k policajnému štátu,“ povedal akademik pre agentúru AP potom, čo ho obvinili z urážky panovníka a hrozilo mu 15 rokov väzenia. Zo strachu preto odletel do Anglicka