Tvorcovia krvavej arkády SplatterHouse prišli o svoju hru

11. feb 2009 o 10:15 Ján Kordoš

Podľa prvých prehlásení sa zdá, že išlo o správny krok a ak sa potvrdí, že BottleRocket hru zbytočne predražovali, titul nedosahoval dostatočnej úrovne kvality ani po odkladoch, nebude to najlepšie vysvedčenie pre tvorcov. Pre konflikty priamo v tíme dokonca padla možnosť spolupráce s vývojármi, ktorí nedávno dokončili projekt Afro Samurai. Do arkádovej akcie SplatterHouse vraj Namco Bandai nalial mnoho peňazí a výsledný dojem nie je dostačujúci. Vývoj teda bude predaný inému tímu a BottleRocket si bude musieť napraviť povesť – ak to samozrejme stihne pred svojim zánikom.

Zdroj: Gamespot