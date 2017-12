Orange i T–Mobile sú u susedov lacnejší (Aktualizované v stredu o 16,49 h)

BRATISLAVA. Prechod Slovenska na euro zjednodušilo porovnávanie cien medzi krajinami používajúcimi toto platidlo. Pred pár dňami sa internetom začala šíriť správa, v ktorej osoba tvrdiaca, že je klient Orangeu, upozorňuje na výrazne lacnejšie telefonovanie u rakúskeho operátora Orange v porovnaní so slovenským operátorom s rovnakým menom. Správa obsahuje informáciu, že v Rakúsku sa telefonuje „sedemkrát lacnejšie v prepočte na minútu“.

Hovorca spoločnosti Orange Slovensko Peter Tóth tvrdí, že ide o takzvaný „hoax, čiže zavádzajúcu a nepravdivú informáciu šírenú nekontrolovane internetom“. Orange tvrdí, že podnikne všetky právne kroky, aby zastavil šírenie tejto informácie.

Porovnaním ponúk dvoch najväčších operátorov Orange a T–Mobile na Slovensku zistíte, že ponuka ich sesterských spoločností za hranicami je v mnohých prípadoch výrazne lacnejšia.

Porovnali sme paušály s rôznym počtom minút. Vo väčšine porovnávaných prípadov nám vyšlo, že jedna minúta v balíkoch rakúskeho Orangeu aj T–Mobilu je lacnejšia ako u sesterských operátorov na Slovensku.

Problém je však v tom, že paušály zo susedných krajín sa dajú využívať len prostredníctvom roamingu, ktorý je drahší. Rakúsky Orange ani T–Mobile majú pokrytie len v tesnej blízkosti hraníc .

Podľa hovorcu T–Mobilu Andreja Garguláka je porovnanie Slovenska s Rakúskom neadekvátne, pretože „Rakúsko je na európske pomery veľmi špecifický trh, je výnimkou v európskom aj regionálnom meradle“, povedal Gargulák. Hovorca Orangeu dodáva, že porovnanie s Rakúskom nie je namieste, pretože ceny esemesiek v Rakúsku sú výrazne vyššie a taktiež sekundová tarifikácia je na Slovensku, na rozdiel od Rakúska, štandardom.

Tóth vraví, že v Rakúsku akceptuje väčšina zákazníkov mobilných operátorov sumu 25 eur mesačne za paušál, zatiaľ čo na Slovensku len 10 až 12 eur. Gargulák z T–Mobilu dodáva, že „Slovensko je trh s iným vývojom, možno ho porovnávať skôr s krajinami nášho regiónu“.

Porovnaním rôzne veľkých paušálov Orangeu aj T–Mobilu však zistíme, že minúta je u nás najdrahšia aj v porovnaní so sesterskými operátormi v Poľsku a Čechách.

Orange ani T–Mobile argumentujú, že porovnávať ponuku operátorov v jednotlivých krajinách je komplikované. „Pod ceny programov sa podpisuje aj historický vývoj trhu počtu zákazníkov, jednotlivé akcie operátorov, výška dotácie zariadení, rozvoj nových technológií a investície do siete“, hovorí Gargulák.

Tóth dodáva, že „porovnávať ponuku služieb v rôznych krajinách na základe ceny nie je jednoduché“. Ani jeden z dvojice mobilných operátorov neuviedol, či plánuje v dohľadnom čase znižovať ceny svojich služieb. Ponuku najmenšieho hráča na slovenskom trhu sme vynechali z tohto nášho porovnania vzhľadom na to, že ako jediný mobilný operátor u nás neponúka „klasické“ paušály, na ktoré sme sa zamerali. Predmetom porovnania boli paušály Orangu a T–Mobilu na Slovensku, Poľsku, Česku a Rakúsku, pri ktorých si môžete vziať akciový telefón.

Doplnené 11. februára o 16.00 o stanovisko Orangeu (nepresnosti v texte vyššie boli vyššie opravené): Paušálom porovnateľným s rakúskym paušálom s 1000 minútami za 25 eur je v Orangei Slovensko Pausal Deň s Doplnkovými minútami. Paušál Deň s DM obsahuje za necelých 30 EUR až 2150 voľných minút. Jednotková cena minúty teda na Slovensku vychádza na 0,013 eura, čo je približne polovica jednotkovej ceny za minútu s paušálom Hallo Europa 0.

Operátorov si prelustrujte

Skôr, než sa zaviažete niektorému z operátorov, je dobré urobiť si prehľad. Ak vám skončil paušál

a chcete niečo nové, treba pozrieť na faktúry či výpisy hovorov. Získate prehľad o tom kam a ako dlho telefonujete.

KOŠICE. Podľa čoho si teda vybrať správny paušál? Množstvo bežných zákazníkov sa rozhoduje podľa akciovej ponuky mobilných telefónov. T-Mobile i Orange ponúkajú telefóny s viazanosťou väčšinou na dva roky v podstate zadarmo. O2 poskytuje možnosť kúpy telefónu na splátky, bez viazanosti.

Predtým ako sa rozhodnete zaviazať dodatkom k zmluve je dobré urobiť si čo najväčší prehľad. V prvom rade by ste sa mali, ak vám skončil paušál a chcete niečo nové, pozrieť na svoje predchádzajúce faktúry, podrobný výpis hovorov alebo do svojho mobilu na záznamy o volaniach. To bude chcieť trocha viac času a trpezlivosti, no získate tak prehľad o tom, kam a ako dlho telefonujete.

Ak zistíte, že veľká väčšina vašich telefonátov smeruje do jednej siete, stojí za to ísť sa pozrieť na ich predajné miesto, zistiť si aktuálnu akciu a ponuku paušálov a telefónov. V tomto prípade môžete ušetriť vďaka oddychovým hovorom, voľným minútam alebo telefonovaniu zadarmo, ktoré sa vzťahujú len na volania do vlastnej siete.

Pre podnikateľov s viacerými SIM kartami majú operátori k dispozícii špeciálnych predajcom, ktorí sa týmto klientom venujú osobne. V tejto oblasti má Orange i T-Mobile bohatú históriu a väčšie zázemie ako O2. Ak patríte k firemným zákazníkom, oplatí sa dohodnúť si stretnutie so zástupcom oboch, respektíve všetkých troch operátorov a informovať sa na konkrétne výhody, ktoré vám vedia ponúknuť. O firmy s vysokými mesačnými faktúrami sa operátori bijú a mnohkrát je aj nemožné možným.

Bežnému zákazníkovi, ktorý volá tam kam práve treba a jeho prioritou je mať prehľad za čo a koľko platí, namiesto telefónu za akciovú cenu, sa momentálne oplatí zvážiť najmä ponuku O2 Fér. Volania a SMS správy sú oproti ponuke nižších a stredných paušálov Orangeu a T-Mobilu pri prepočte ceny za jednu minútu v O2 výhodnejšie. Vyrovnávajú sa s prihliadnutím na oddychové minúty, ktoré však množstvo ľudí vôbec nevyužíva, niektorí o nich ani nevedia.

O2 Fér je možné využívať už aj s platbou na faktúru, takže vás neprekvapí nulový kredit. Bonusom sú volania do vlastnej siete po 3. minúte zadarmo. Ak však príde Orange alebo T-Mobile s akciou vianočného typu a podarí sa mu zahrať na vašu strunu, či už veľkým množstvom voľných minút, SMS správ alebo dátovým balíčkom za symbolickú cenu, hneď sa môžu karty zamiešať.

Základom je mať čo najväčší prehľad o súčasných akciách a cenách. Ten vám poskytnú stránky našich troch mobilných operátorov, kde by ste mali vždy nájsť najčerstvejšie informácie.

Dobrým krokom je navštíviť osobne predajňu operátora. Odporúčam vybrať si originálnu - vlastnú predajňu, väčšinou je to tá najväčšia vo vašom meste alebo okolí. Pri novej akcii je dobré dať predajcom aspoň jeden deň, kým si ju naštudujú a zžijú sa s ňou. Aj oni sú len ľudia a za ten čas môžu vychytať niektoré muchy alebo nejasnosti vo formulácii novej akcie.

Aktuálne akciové telefóny všetkých operátorov, informácie o akciách a mobilných novinkách, všetko na jednom mieste, môžete nájsť aj na našom webe.

Marcel Pastír, mobil.sme.sk