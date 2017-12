Stĺpček Miloša Čermáka: Je mi fajn

Odpočuté ráno v električke. Mladý pár, asi manželia. „Si smutný?“ „Ja nie som smutný.“ „Len nehovor. Predsa viem, keď si smutný.“ „A ako to asi vieš?“ „Proste to viem.“

11. feb 2009 o 0:00 Miloš Čermák

Spomenul som si na ten rozhovor, keď som čítal o tom, že jedna firma vyvíja novú aplikáciu pre mobilné telefóny. Tá bude vedieť spoznať vašu náladu. Trik je v tom, že ju to sami naučíte. Niekoľkokrát denne sa vás váš telefón opýta, ako sa v danú chvíľu cítite. Vyplníte číslo od jednotky do desiatky. Aplikácia bude získané hodnoty porovnávať s vašou ďalšou aktivitou. Ako často voláte, koľko píšete esemesiek alebo či surfujete po internete. Psychológovia tvrdia, že za dva týždne bude vedieť veľmi presne odhadnúť vašu momentálnu náladu.

Možno sa pýtate, načo je to dobré. Azda sami nevieme, ako nám práve je? Ale tvorcovia aplikácie tvrdia, že sa ponúka množstvo praktických využití. Napríklad filtrovanie hovorov pre rôzne skupiny zo zoznamu. Je práve hodnota vašej nálady štyri a menej? Potom sa vám nikto zo skupiny svokra a spol. nedovolá. Ono by to mohlo fungovať aj naopak. Skôr než zavoláte svojmu šéfovi, pošlete „výskumnú“ esemesku jeho telefónu, ako na tom práve je. A keď nie veľmi dobre, radšej žiadosť o zvýšenie platu odložíte.

Nálada používateľa by mohla byť jedným z faktorov, podľa ktorých budú reklamné systémy cieliť inzerciu. Ako presne bohužiaľ neviem. Treba ešte vyskúmať, či si veci kupujú ľudia skôr smutní, alebo veselí. Isté je, že nakupovanie má na naše city vplyv. Viď pokračovanie rozhovoru z električky. „Počuj, ak sa ty takto tváriš pre nové topánky, tak je to dosť trápne.“ Pár minút pauza. „Ty si nahnevaná?“ „Nie som.“ „Len nehovor.“ „Predsa poznám, keď si nahnevaná.“ Potom som už musel vystúpiť.