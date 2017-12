Laci Strike: Mojou vstupenkou do sveta tanca bola baterka od magnetofónu

Známy tanečník Laci Strike vyrastal v Handlovej, ktorú dodnes nazýva mekkou slovenského breakdancu. Nebol však sám, kto začal v tomto meste tanečnú revolúciu.

Málo kto vie, že jeho začiatky sa viažu k miestnym tanečníkom, s ktorými začal trénovať a s ktorými vytvoril svoju prvú tanečnú skupinu. „V Handlovej fungovala partia siedmich chalanov, ktorí začali spolu trénovať ako prví street dance na ihrisku v meste. Ja som dovtedy s podobnou väčšou skupinou netancoval, bol som sám za seba tak som bol veľmi rád, keď ma vtedy budúci kamoš Ivo oslovil, či sa k nim nechcem pridať. Stretol ma na jednej diskotéke, povedal mi, že sa mu môj štýl veľmi páči a navrhol, aby som sa prišiel pozrieť na ich tréningy. Jedinou podmienkou bolo, aby som doniesol veľkú šulcovú baterku do magnetofónu (smiech)." Asi po dvoch mesiacoch založili prvú oficiálnu skupinu s názvom Start the dance. „Odvtedy sme trénovali na lúke za mestom doslova každý deň a s chalanmi sme sa nenormálne zlepšovali," spomína na svoje začiatky Laci. V 90-tych rokoch bolo na Slovensku dokopy asi iba 50 nadšencov street-dance, ktorí sa však spolu často stretávali a položili základ dnešnej tanečnej komunity.

