Samsung sa chystá predstaviť 12 Mpx fotomobil

Už tento mesiac, pravdepodobne počas Svetového kongresu mobilných technológií, Samsung predstaví mobilný telefón so zabudovaným 12 Mpx fotoaparátom. Novinka bude mať vlastný operačný systém a dostane sa aj do Európy.

3. feb 2009 o 4:49 Marcel Pastír

Do výroby by sa mal 12-megapixelový Samsung, ktorého meno zatiaľ nepoznáme, dostať už vo februári. Jeho debut na európskom trhu bude nasledovať krátko potom. Čím viac megapixelov, tým lepšie, povie si zákazník. No až prvé kúsky v obehu ukážu, či bude dosahovaná kvalita 12-megapixelových fotografií skutočným posunom vpred alebo pôjde skôr o marketingový ťah.

Samsung má už vo svojom portfóliu mobil s 10 Mpx fotoaparátom, ktorý ponúka vo svojej výbave aj 3-násobný optický zoom. Do Európy sa však nedostal, bol vyrobený pre ázijský trh. Najzaujímavejšie na tom však je, že bol predstavený na veľtrhu CeBIT už v roku 2006!