Práva na Jasona Bourna získalo Electronic Arts

2. feb 2009 o 16:30 Ján Kordoš

O prvý titul, ktorý bude vychádzať z tejto licencie, sa postará vývojárske štúdio Starbreeze Studios. Švédski tvorcovia svoje kvality už ukázali vo svojich predošlých projektoch The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay a The Darkness. Nedávno dokončili koverziu Riddickovho dobrodružstva Attack on Dark Athena pre next-gen konzoly, pričom pridali aj niekoľko hodín nových lokácií, ktoré by mali odstrániť jeden zo záporov hry, a to jej krátkosť.

V Electronic Arts sú samozrejme nesmierne šťastní, že sa im podarilo získať jednu z najobľúbenejších postáv tajných agentov poslednej doby. Jeden akčný projekt zachytávajúci Bourne-ové dobrodružstvá sme tu už mali. The Bourne Conspiracy pochádzajúce od High Moon Studios bolo vydané minulý rok a patrilo medzi najlepšie akčné projekty. Hra však v predajnosti až tak úspešná nebola a budúcnosť vývojárov High Moon Studios je tak aj vďaka nezáujmu nového vydavateľa Activision Blizzard nejasná.

Fanúšikov Jasona Bourna to však trápiť nemusí. Nové herné dobrodružstvo príde a majú ho na starosti ostrieľaní a talentovaní vývojári. O hre samotnej sa však zatiaľ ešte nič bližšie nevie.

Zdroj:PR