Obchodovanie cez internet by malo byť bezpečnejšie. Žiadajú o to poslanci Európskeho parlamentu. Zároveň žiadajú zjednodušenie právnych predpisov. „Každý tretí občan EÚ nakupuje cez internet, ale cez hranice svojho štátu nakupuje len 30 miliónov ľudí,“ up

2. jan 2009 o 18:30 SITA

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA 31. decembra (SITA) – ozornil v rozhovore pre agentúru SITA europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD). Zvýšením bezpečnosti internetu sa budú poslanci Európskeho parlamentu zaoberať na budúci týždeň. „Nedostatok dôvery v bezpečnosť transakcií a platieb prestavuje najvýznamnejšie nebezpečenstvo pre budúcnosť elektronického obchodu,“ upozornil Maňka. Poslanci EP preto žiadajú Európsku komisiu, aby prešetrila príčiny a znásobila svoje úsilie o zavedenie nástrojov k posilneniu dôvery v medzinárodné elektronické platby medzi firmami a jednotlivcami. Poslanci EP sa budú zaoberať aj náčrtom budúcej spoločnej energetickej stratégie. „Poslanci EP žiadajú vypracovanie akčných plánov, väčšie prepojenia kapacity v oblasti zemného plynu a elektrickej energie medzi členskými štátmi a nové ciele do roku 2050 v rámci boja proti klimatickým zmenám, ako je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 60 % celkovej spotreby,“ uviedol Maňka. V nadväznosti na nedávny spor medzi Ruskom a Ukrajinou ohľadne dodávok plynu, poslanci žiadajú Komisiu, aby pred koncom roka navrhla revíziu smernice z roku 2004 o bezpečnosti dodávok plynu. „EÚ musí vybudovať zariadenia na skladovanie plynu, ktoré by umožnili rýchlu distribúciu, a taktiež zriadenie jednotnej európskej siete, ktorá by spojovala všetky členské štáty,“ zdôraznil europoslanec. EÚ v súčasnej dobe dováža 50 % svojej spotreby energie a podľa odhadov by tento podiel v roku 2030 mohol byť až 70 %. Vzhľadom k tomu, že EÚ dováža z Ruska 42 % svojej spotreby plynu a viac ako 30 % spotreby ropy, parlament podporuje zámer rokovať o novej rozsiahlej dohode, ktorá by nahradila dohodu o partnerstve a spolupráci s Ruskom.